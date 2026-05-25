Así funcionará el expediente electrónico en el Hospital O’Horán de Mérida

El nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán contará con expediente electrónico para que la información médica de los pacientes pueda consultarse de manera más ágil entre distintas unidades de salud, reduciendo tiempos administrativos y fortaleciendo el seguimiento clínico.

Durante un recorrido de supervisión por el nuevo nosocomio, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la incorporación de esta plataforma representa un avance importante para modernizar la atención médica y ofrecer un servicio más eficiente a las familias yucatecas.

El sistema de hospitalización digital permitirá que la información médica de cada paciente pueda consultarse no sólo en el nuevo O’Horán, sino también en otras unidades de salud, como el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y centros de salud de primer nivel.

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Con esta plataforma, el personal médico podrá registrar los datos del paciente y acceder a ellos desde distintas unidades del estado, lo que facilitará el seguimiento clínico, la continuidad de la atención y la coordinación entre diferentes niveles del sistema de salud.

Enlazan unidades

De acuerdo con el personal médico, el expediente electrónico permitirá enlazar la atención hospitalaria con unidades de primer, segundo y tercer nivel, para que la información relevante del paciente esté disponible cuando sea necesaria.

La directora del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, María Teresa Zapata Villalobos, detalló que uno de los principales beneficios del expediente electrónico será hacer más ágil el trabajo administrativo y evitar que el personal médico pierda contacto visual con las personas por dedicar demasiado tiempo al registro manual de información.

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Con la incorporación del expediente electrónico, el nuevo hospital avanza en la modernización de sus servicios, al integrar tecnología que mejora la organización de la información médica, fortalece la atención clínica y facilita una respuesta más oportuna para las y los pacientes. Estas acciones forman parte de la puesta en marcha gradual del nuevo hospital, bajo el modelo IMSS-Bienestar, con servicios gratuitos y universales para la población.

Derivado de este avance en la transición hospitalaria, ya se anunció el cierre progresivo de las áreas de hospitalización de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, así como Traumatología y Ortopedia en las antiguas instalaciones del Hospital O’Horán, como parte del traslado ordenado de servicios hacia el nuevo complejo. Hoy debe abrir el servicio de Urgencias, de acuerdo con información de las autoridades de salud.