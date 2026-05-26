Pemex descarta desabasto de gasolina en México: asegura suministro regular de Magna, Premium y Diésel

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista desabasto de combustibles en el país, luego de que circularan versiones sobre presuntas fallas en el suministro en algunas regiones de México.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la empresa productiva del Estado aseguró que cuenta con producto suficiente para atender a sus clientes y que la distribución de combustibles opera de manera regular.

Pemex precisó que el abasto de gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel se mantiene sin interrupciones, por lo que descartó que haya una emergencia nacional relacionada con la disponibilidad de estos productos.

Pemex asegura que tiene combustible suficiente

La petrolera respondió a versiones periodísticas que señalaban posibles problemas de suministro en determinadas zonas del país. Frente a ello, la compañía sostuvo que mantiene inventarios y capacidad operativa para cubrir la demanda.

El mensaje busca contener dudas entre consumidores, transportistas, estaciones de servicio y sectores productivos que dependen del suministro constante de combustibles.

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Pemex también reiteró que continuará informando por canales oficiales cualquier situación relacionada con la distribución de gasolinas y diésel.

Suministro de Magna, Premium y Diésel opera con normalidad

De acuerdo con la empresa, el suministro de combustibles se mantiene de forma regular en sus diferentes líneas de producto.

Respecto a versiones periodísticas y en redes sociales sobre un supuesto desabasto de combustibles en algunas regiones del país, #Pemex informa que cuenta con producto suficiente para abastecer a nuestros clientes y que nuestro suministro opera de manera regular. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 26, 2026

Esto incluye la gasolina Magna, la gasolina Premium y el Diésel, combustibles utilizados tanto por automovilistas particulares como por el transporte de carga, transporte público y actividades industriales.

La aclaración ocurre en un contexto de atención sobre la operación de Pemex, debido a su situación financiera y a los cambios recientes en su dirección general.

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