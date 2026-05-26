Pemex descarta desabasto de gasolina en México: asegura suministro regular de Magna, Premium y Diésel

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista desabasto de combustibles en el país, luego de que circularan versiones sobre presuntas fallas en el suministro en algunas regiones de México.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la empresa productiva del Estado aseguró que cuenta con producto suficiente para atender a sus clientes y que la distribución de combustibles opera de manera regular.
Pemex precisó que el abasto de gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel se mantiene sin interrupciones, por lo que descartó que haya una emergencia nacional relacionada con la disponibilidad de estos productos.
Pemex asegura que tiene combustible suficiente
La petrolera respondió a versiones periodísticas que señalaban posibles problemas de suministro en determinadas zonas del país. Frente a ello, la compañía sostuvo que mantiene inventarios y capacidad operativa para cubrir la demanda.
El mensaje busca contener dudas entre consumidores, transportistas, estaciones de servicio y sectores productivos que dependen del suministro constante de combustibles.
Noticia Destacada
Pemex reporta su mayor proceso de crudo en 11 años: producción de gasolinas y diésel va al alza
Pemex también reiteró que continuará informando por canales oficiales cualquier situación relacionada con la distribución de gasolinas y diésel.
Suministro de Magna, Premium y Diésel opera con normalidad
De acuerdo con la empresa, el suministro de combustibles se mantiene de forma regular en sus diferentes líneas de producto.
Esto incluye la gasolina Magna, la gasolina Premium y el Diésel, combustibles utilizados tanto por automovilistas particulares como por el transporte de carga, transporte público y actividades industriales.
La aclaración ocurre en un contexto de atención sobre la operación de Pemex, debido a su situación financiera y a los cambios recientes en su dirección general.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO