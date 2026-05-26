¡Lluvias y calor! Este es el clima de Cancún hoy 26 de mayo

Este martes se espera un ambiente muy caluroso en el municipio de Benito Juárez, donde las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 37 grados centígrados, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 40 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido para la zona norte de Quintana Roo.

Las autoridades informaron que el cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado durante gran parte del día, además de registrarse intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos o tormentas acompañadas de descargas eléctricas.

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También se prevén vientos provenientes del este y sureste de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en algunos sectores del municipio, principalmente en zonas costeras.

Para este martes, la temperatura mínima pronosticada para la madrugada y primeras horas del miércoles será de entre 26 y 28 grados centígrados.