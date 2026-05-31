Pescadores de Playa del Carmen exigen a extranjeros respetar las playas públicas

Un grupo de pescadores de Playa del Carmen se manifestaron en la zona de playas en el complejo hotelero de Playacar, donde exigieron su derecho y respeto por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), esto luego de que una mujer extranjera con nacional mexicana denigrara e intentara correr de las playas a los pescadores locales.

Uno de los pescadores nativos, Miguel Ángel Flores, relató que las playas son públicas y es patrimonio de todos los mexicanos, bienvenidos a todos los extranjeros a México, pero que respeten las leyes, explicó.

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Este grupo de pescadores locales hicieron énfasis que por años han disfrutado de las costas de Playa del Carmen sin ningún problema, pero hace unos días que una mujer de origen extranjera con nacional mexicana se cree dueña de las playas.

Asimismo, puntualizaron que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes, sino que otros de sus compañeros han recibido agresiones, los extranjeros podrán disfrutar de las bellezas de Playa del Carmen, y serán dueños de las propiedades que adquieren, pero no de las playas porque son públicas.

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En la zona de playas donde los pescadores tienen acceso para la prestación de sus servicios acuáticos y se manifestarán, hicieron acto de presencia elementos de la Policía Turística de Playa del Carmen para evitar algún enfrentamiento.