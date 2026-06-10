Donald Trump amenaza a Irán tras ataques en Medio Oriente: “Tendrán que pagar las consecuencias”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono contra Irán tras una nueva jornada de ataques en Medio Oriente y aseguró que Teherán “tardó demasiado” en negociar un acuerdo que, según dijo, pudo haber sido favorable para el país persa.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que Irán “solo habla y no actúa” y lanzó una advertencia directa: “ahora tendrán que pagar las consecuencias”.

Sus declaraciones se producen después de que el gobierno iraní anunciara que revisará la continuidad de las negociaciones con Washington, en medio del deterioro del clima diplomático por las recientes hostilidades.

La tensión escaló luego de que fuerzas estadounidenses atacaran varios puntos del sur de Irán como represalia por el presunto derribo de un helicóptero en el Estrecho de Ormuz. De acuerdo con reportes iniciales, se trató de la noche más intensa en términos de ataques desde el alto al fuego establecido el pasado 8 de abril.

Irán advierte revisión de negociaciones con Estados Unidos

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, señaló que el proceso diplomático no puede avanzar sin un mínimo de condiciones políticas y de seguridad. Por ello, afirmó que Teherán revisará el estado actual de las conversaciones con Estados Unidos tras los ataques recientes.

Noticia Destacada Helicóptero militar de EU cae cerca de Omán; rescatan a dos soldados en medio de tensión con Irán

Irán aseguró haber respondido con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente, incluidos puntos en Jordania, Kuwait y Baréin. Sin embargo, Washington negó esa versión.

Trump, por su parte, sostuvo que el ejército iraní se encuentra “totalmente derrotado” y calificó el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en Ormuz como el “más exitoso en la historia de la guerra naval”.

Ataques dejan afectaciones a infraestructura en Irán

Autoridades iraníes afirmaron que los ataques estadounidenses destruyeron torres de comunicación y dos plantas desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que habría dejado sin agua potable a cerca de 20 mil personas.

Iran’s Military is a complete and total mess. Much of it, like their Navy and Air Force, doesn’t even exist anymore - They have been completely defeated. Iran is all talk and no action. The Bully of the Middle East is DEAD!!! They’ve taken too long to negotiate a deal that would… pic.twitter.com/qldQQhYZaW — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 10, 2026

El cruce de declaraciones ocurre en un momento de máxima tensión regional, con el estrecho de Ormuz bajo vigilancia militar estadounidense y con el proceso diplomático entre Washington y Teherán en una fase cada vez más incierta.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO