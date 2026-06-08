Israel rechaza advertencias de Irán y afirma que seguirá operando contra Hezbolá en Líbano

Israel rechazó las condiciones y advertencias emitidas por Irán, luego de que Teherán lanzara misiles contra territorio israelí este domingo y lunes como represalia por un bombardeo contra el grupo Hezbolá en Líbano.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que su país no aceptará amenazas iraníes ni intentos de vincular el frente libanés con una ofensiva directa contra Israel.

En un comunicado difundido por su oficina, el funcionario sostuvo que cualquier acción de Irán para usar Líbano como punto de presión tendrá una respuesta “de gran fuerza”.

La declaración ocurre en medio de una nueva escalada regional que involucra a Israel, Irán y Hezbolá, organización islamista proiraní con presencia en Líbano.

¿Qué dijo Israel sobre las amenazas de Irán?

Israel Katz aseguró que el gobierno israelí rechaza de manera categórica las advertencias de Irán. El ministro señaló que Israel no permitirá que Teherán establezca una conexión operativa entre Irán y Líbano para atacar su territorio.

De acuerdo con la postura israelí, las operaciones contra Hezbolá continuarán mientras el grupo represente una amenaza desde territorio libanés.

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El mensaje también funciona como advertencia directa a Teherán, después de que Irán afirmara que responderá con mayor contundencia si Israel mantiene sus bombardeos.

¿Por qué aumentó la tensión entre Israel e Irán?

La tensión escaló después de un bombardeo israelí contra Hezbolá en la periferia sur de Beirut, capital de Líbano. Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel y justificó la acción como una represalia por ese ataque.

Tras los misiles iraníes, Israel lanzó nuevos ataques aéreos, lo que elevó el riesgo de una confrontación más amplia en la región.

Teherán advirtió que Israel se expondrá a una respuesta más fuerte si continúa con sus operaciones militares. Sin embargo, el gobierno israelí dejó claro que no modificará su estrategia frente a Hezbolá.

Israeli Defense Minister Katz explicitly warns: 'Beirut will be struck if Hezbollah targets Israel' — the central issue imperiling the Iran-Israel truce, which Iran conditioned on Israel not hitting Hezbollah. Netanyahu convenes security cabinet at 9 p.m. to weigh next… — Hormuz Watch (@HormuzWatch) June 8, 2026

Líbano queda en el centro de la escalada regional

El conflicto coloca nuevamente a Líbano como uno de los puntos más sensibles de la tensión en Medio Oriente. Hezbolá, aliado de Irán, ha sido uno de los principales actores armados en la frontera norte de Israel.

La postura israelí confirma que las operaciones en territorio libanés seguirán bajo el argumento de seguridad nacional, mientras Irán busca mostrar capacidad de respuesta frente a los ataques contra sus aliados regionales.

La escalada mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de que los enfrentamientos deriven en un conflicto de mayor alcance.

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