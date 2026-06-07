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Internacional

Ejército de Israel asegura que atacó objetivos militares en Irán

La televisión iraní reportó explosiones en tres ciudades. "Se escucharon en Teherán, Tabriz e Isfahán", publicó la TV estatal de Irán en Telegram.

Por AFP

7 de jun de 2026

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Palestinos ven los daños ocasionados por uno de los misiles.
Palestinos ven los daños ocasionados por uno de los misiles. / Foto: AFP

El ejército israelí anunció el lunes que efectuó ataques aéreos contra "objetivos militares" en Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, por primera vez desde la adopción de una tregua en la guerra de Oriente Medio.

"Hace poco, la fuerza aérea israelí atacó objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", indicó el ejército israelí en Telegram.

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre lo sucedido.

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Por su parte, la televisión iraní reportó explosiones en tres ciudades. "Varias explosiones se escucharon en Teherán, Tabriz e Isfahán", publicó la televisión estatal iraní en Telegram.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que instaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no atacar a Irán en respuesta al lanzamiento de misiles contra Israel para evitar una nueva escalada en la guerra.

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