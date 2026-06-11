Donald Trump cancela ataques contra Irán tras avances en conversaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 11 de junio que canceló los ataques y bombardeos previstos contra Irán para esta noche, luego de asegurar que hubo avances en las conversaciones de paz con la República Islámica.

El anuncio llegó apenas horas después de que el mandatario amenazara con una nueva ofensiva militar contra Teherán. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que las conversaciones llegaron al más alto nivel de la dirigencia iraní y que los puntos finales del acuerdo fueron aprobados.

La decisión ocurre en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente, tras nuevos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán y advertencias sobre infraestructura petrolera estratégica en el golfo Pérsico.

¿Por qué Trump canceló los ataques contra Irán?

Donald Trump afirmó que suspendió los ataques programados porque las negociaciones con Irán avanzaron hacia una etapa decisiva. Según el presidente estadounidense, los términos discutidos fueron aprobados por Estados Unidos, Irán y varios países involucrados en el proceso diplomático.

Entre los gobiernos mencionados por Trump están Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, además de otros países.

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El mandatario no detalló los puntos específicos del posible acuerdo, pero aseguró que la fecha y el lugar de la firma serán anunciados próximamente.

¿Qué pasará con el bloqueo naval contra Irán?

Aunque canceló los bombardeos, Trump indicó que el bloqueo naval se mantendrá vigente hasta que se concrete la operación diplomática. Esta medida conserva la presión sobre Irán mientras las partes avanzan hacia la firma del acuerdo.

El bloqueo ocurre en un contexto de tensión por el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global. Irán había anunciado el cierre de esa vía estratégica tras los ataques estadounidenses, lo que elevó la preocupación por posibles efectos en el mercado petrolero.

Trump calls off Iran strikes, tells The Post US-Tehran deal is 'all wrapped up' https://t.co/Ud4uyDkYfF — Peter K (@PeterKenne42407) June 11, 2026

¿Qué significa este giro en la crisis entre Estados Unidos e Irán?

La cancelación de los ataques representa un cambio en la estrategia de Washington, que horas antes había elevado el tono contra Teherán. Sin embargo, la situación sigue abierta porque el bloqueo naval continúa y aún no se conocen los términos finales del acuerdo.

El anuncio también coloca a los países mediadores en una posición clave para evitar una nueva escalada militar. Por ahora, Trump sostiene que las conversaciones avanzaron, mientras la región permanece atenta a la confirmación formal de un pacto que pueda frenar el conflicto.

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