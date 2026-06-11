Presidente Trump anuncia nuevos ataques contra Irán y amenaza con controlar su industria petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ofensiva militar contra Irán y advirtió que su gobierno buscará tomar el control de infraestructura petrolera estratégica del país persa, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas de su país atacarán nuevamente a Irán “con gran dureza” durante la noche de este jueves.

También sostuvo que Washington tiene entre sus objetivos la isla de Jarg, donde se ubica una de las terminales petroleras más importantes de Irán.

Las declaraciones se producen después de nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que han puesto en riesgo el alto al fuego iniciado en abril y han elevado la presión sobre el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los ataques contra Irán?

Trump afirmó que Estados Unidos lanzará una nueva ofensiva contra posiciones iraníes y aseguró que parte de la capacidad militar de Teherán ha sido destruida, incluidos sistemas de defensa, radares y otros recursos ofensivos.

El mandatario también dijo que, en un futuro cercano, su gobierno buscará tomar la isla de Jarg y otros puntos vinculados con la infraestructura petrolera iraní. En su mensaje, comparó esa estrategia con las acciones aplicadas por Estados Unidos en Venezuela, donde Washington ha buscado influir en el control de ventas de petróleo.

¿Por qué la isla de Jarg es clave para Irán?

La isla de Jarg, ubicada en el golfo Pérsico, es una de las principales terminales de exportación de petróleo iraní. Por ello, cualquier amenaza sobre esa infraestructura tiene impacto directo en el mercado energético y en la estabilidad regional.

El control o ataque a instalaciones petroleras iraníes podría aumentar las tensiones con Teherán y generar efectos en los precios internacionales del crudo, especialmente si el conflicto se extiende hacia rutas estratégicas como el strecho de Ormuz.

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¿Cómo respondió Irán a los ataques de Estados Unidos?

Irán afirmó que los recientes ataques estadounidenses dejaron sin efecto, en la práctica, el alto al fuego vigente desde abril. Teherán responsabilizó a Washington por las posibles consecuencias de la escalada y respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, según reportes internacionales.

Además, Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz, lo que encendió alertas por su importancia para el comercio energético global.

¿Qué puede pasar tras la nueva amenaza de Trump?

La amenaza de nuevos ataques aumenta el riesgo de una confrontación más amplia entre Estados Unidos e Irán. Aunque existían conversaciones de paz, las negociaciones se habían estancado por diferencias sobre las condiciones de un acuerdo final.

Trump sostuvo que Irán tardó demasiado en negociar y que ahora deberá enfrentar las consecuencias. En contraste, Teherán acusa a Washington de romper el alto al fuego y de llevar el conflicto a una fase más peligrosa.

La nueva escalada coloca a Medio Oriente en un punto de tensión elevado, con posibles repercusiones militares, diplomáticas y económicas para la región y para el mercado energético internacional.

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