Colombia elige presidente este 21 de junio: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan en segunda vuelta

Colombia celebrará este domingo 21 de junio la segunda vuelta presidencial en una elección marcada por la polarización política y por el enfrentamiento entre dos proyectos opuestos de país: el izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, abanderado del Movimiento de Salvación Nacional.

La jornada definirá al sucesor de Gustavo Petro, quien no puede buscar la reelección por mandato constitucional. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la votación corresponde a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo 2026-2030.

¿Quiénes son los candidatos en la segunda vuelta de Colombia?

Iván Cepeda llega a la segunda vuelta como candidato del Pacto Histórico, la fuerza política vinculada al actual gobierno de Gustavo Petro.

Su campaña representa la continuidad del proyecto de izquierda que llegó al poder en 2022, aunque en la recta final ha buscado ampliar su base de apoyo hacia votantes indecisos y sectores moderados.

Abelardo de la Espriella compite por el Movimiento de Salvación Nacional y representa a la derecha más dura. En la primera vuelta obtuvo ventaja sobre Cepeda, aunque la contienda se mantiene cerrada y ambos equipos han concentrado sus esfuerzos en movilizar votantes para el balotaje.

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¿A qué hora abren las urnas en Colombia?

Las mesas de votación abrirán este 21 de junio a las 08:00 h y cerrarán a las 16:00 h, tiempo local de Colombia. La Registraduría recordó que los ciudadanos deberán acudir al mismo puesto de votación asignado para la primera vuelta y presentar su cédula física o digital.

El organismo electoral también presentó la tarjeta electoral que será usada en esta segunda vuelta, en la que los ciudadanos deberán marcar una sola opción para que el voto sea válido.

¿Cuándo se sabrán los resultados de la elección presidencial?

Los primeros datos del preconteo podrían comenzar a conocerse después del cierre de las urnas. En elecciones anteriores, una tendencia clara suele perfilarse durante la tarde, mientras que un resultado prácticamente definitivo se conoce en la noche del mismo domingo.

La Registraduría habilitó su plataforma oficial para consultar los resultados presidenciales en tiempo real, aunque el preconteo tiene carácter informativo y el resultado legal definitivo depende del escrutinio oficial.

La elección se desarrolla en un ambiente de tensión política, con acusaciones entre campañas y cuestionamientos al proceso electoral. Aun así, el 21 de junio será clave para definir si Colombia mantiene el rumbo político iniciado con Petro o gira hacia una propuesta de derecha encabezada por De la Espriella.

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