Giorgia Meloni estalla contra Trump por decir que le “suplicó” una foto en el G7: “Italia nunca suplica”

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, respondió con dureza a Donald Trump luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara en una entrevista que ella le habría suplicado tomarse una fotografía durante la reciente Cumbre del G7.

El comentario abrió un nuevo frente diplomático entre Roma y Washington, pues Meloni calificó la versión como un invento y afirmó que ni ella ni Italia han suplicado nunca. La reacción escaló al grado de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló una visita que tenía prevista a Estados Unidos para los días 21 y 22 de junio.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Giorgia Meloni en el G7?

La polémica surgió después de una entrevista telefónica concedida por Trump al canal italiano “La 7”, del que se difundió una transcripción en italiano.

Según esa versión, el presidente estadounidense aseguró que Meloni le pidió con insistencia una foto durante la cumbre del G7 y que él aceptó porque le dio pena. Sus palabras fueron interpretadas en Italia como una falta de respeto hacia la jefa de Gobierno y hacia el país europeo.

El episodio ocurrió después de que ambos líderes habían sido vistos conversando en distintos momentos de la cumbre, en medio de una relación marcada por acercamientos, desacuerdos y tensiones recientes en temas internacionales.

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Meloni acusa a Trump de inventar la historia de la foto

Giorgia Meloni respondió a través de sus redes sociales, donde aseguró estar atónita por las declaraciones del mandatario estadounidense. La primera ministra sostuvo que lo dicho por Trump era falso y defendió la dignidad institucional de Italia.

En su mensaje, Meloni cuestionó que el presidente de Estados Unidos se exprese de esa manera sobre sus aliados y lamentó que, a su juicio, no muestre la misma firmeza frente a los adversarios de Occidente.

La mandataria italiana también recordó que no es la primera vez que se producen diferencias con Trump, aunque durante la cumbre había señalado que su relación no estaba rota y que ambos tienen un carácter fuerte al momento de defender sus intereses nacionales.

Italia cancela visita a Estados Unidos tras dichos de Trump

La respuesta política no se limitó a Meloni. Antonio Tajani, ministro italiano de Asuntos Exteriores, suspendió su viaje oficial a Estados Unidos como protesta por lo que calificó como declaraciones graves y ofensivas contra la primera ministra.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

El gesto elevó la tensión diplomática y mostró que el gobierno italiano busca enviar una señal de respaldo a Meloni frente a los comentarios de Trump.

La controversia llega en un momento delicado para la relación bilateral, marcada por diferencias sobre la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán y otros temas de seguridad internacional. Aunque Meloni y Trump fueron considerados aliados políticos por su cercanía ideológica, el nuevo cruce exhibe un deterioro en el vínculo entre ambos líderes.

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