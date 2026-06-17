Sheinbaum Pardo se deslinda de dichos de Manuela Obrador contra Trump y pide respeto a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó de las declaraciones realizadas por Manuela Obrador Narváez, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas y prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó “tipo asqueroso” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento de Morena.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que esos comentarios no representan la postura oficial del Gobierno de México y pidió mantener una relación de respeto con el mandatario estadounidense, en medio de un contexto sensible para la relación bilateral.

Sheinbaum señaló que, más allá de tratarse de una opinión personal, una servidora pública debe hacerse responsable de lo que expresa, especialmente cuando sus declaraciones involucran a un jefe de Estado extranjero.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Manuela Obrador?

Claudia Sheinbaum afirmó que las expresiones de Manuela Obrador no reflejan el sentir del Gobierno de México.

La presidenta subrayó que la política exterior mexicana debe conducirse con respeto hacia otros países y sus autoridades, por lo que llamó a evitar declaraciones que puedan interpretarse como una postura institucional.

También adelantó que se revisa si procede alguna sanción o llamado de atención contra la funcionaria, con el fin de determinar si sus dichos podrían constituir una falta administrativa.

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¿Qué dijo Manuela Obrador sobre Donald Trump?

La polémica surgió durante una asamblea informativa de Morena en Palenque, Chiapas, donde Manuela Obrador criticó al presidente estadounidense y lo acusó de tener intereses sobre los recursos naturales de México.

En ese acto, la funcionaria llamó a defender la soberanía nacional y lanzó señalamientos directos contra Trump, a quien calificó con expresiones que posteriormente fueron rechazadas por la presidenta Sheinbaum.

Sus declaraciones generaron controversia por su cargo dentro del Gobierno federal y por el momento en que se producen, en medio de negociaciones y acuerdos entre México y Estados Unidos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reiteró la política exterior de México basada en la autodeterminación de los pueblos y expresó su rechazo al endurecimiento del bloqueo comercial de #EEUU contra #Cuba, señalando que no se debe castigar a los pueblos, priorizando… pic.twitter.com/MM59iaxfVD — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 17, 2026

¿Por qué ocurre en un momento clave para México y Estados Unidos?

Los dichos se dan en un contexto de alta sensibilidad bilateral, luego de la firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos, enfocado en recursos estratégicos como litio, cobalto y cobre.

Sheinbaum reiteró que la relación con Washington debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y defensa de la soberanía nacional.

Con su respuesta, la mandataria buscó marcar distancia entre una opinión individual y la postura del Estado mexicano, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de revisar administrativamente el caso de Manuela Obrador.

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