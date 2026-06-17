Presidente Trump dice que podría renovar el T-MEC, pero preferiría que el tratado dejara de existir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que podría firmar la renovación del T-MEC, aunque aseguró que preferiría que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá dejara de existir.

Las declaraciones fueron realizadas en París, Francia, desde donde el mandatario estadounidense tenía previsto regresar a su país tras participar en la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains.

Al ser cuestionado sobre el futuro del acuerdo comercial, Trump sostuvo que Estados Unidos estaría en una mejor posición sin un tratado con sus socios norteamericanos, aunque dejó abierta la posibilidad de firmar su continuidad.

¿Qué dijo Trump sobre la renovación del T-MEC?

Donald Trump afirmó que “posiblemente” firme la renovación del T-MEC, pero al mismo tiempo sostuvo que preferiría no tener ese acuerdo.

El mandatario estadounidense dijo estar abierto a hacerlo, aunque insistió en que, desde su perspectiva, Estados Unidos podría estar mejor sin el tratado comercial.

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Sus declaraciones ocurren en medio del proceso de revisión del T-MEC, que se abrió al cumplirse seis años de su entrada en vigor, en julio de 2020. El acuerdo sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump.

¿Por qué Trump volvió a criticar el TLCAN?

El presidente estadounidense volvió a calificar al TLCAN como “el peor acuerdo comercial jamás hecho” y recordó que una de las razones por las que impulsó el T-MEC fue la inclusión de una cláusula de revisión.

Trump señaló que el nuevo tratado permitió establecer un mecanismo para evaluar su continuidad a los seis años, algo que no existía en el acuerdo anterior.

El mandatario también afirmó que los socios comerciales aceptaron esa cláusula con la expectativa de que él ya no estuviera en la Casa Blanca cuando llegara el momento de revisar el tratado.

¿Qué podría pasar con el T-MEC?

Si México, Estados Unidos y Canadá acuerdan la continuidad del T-MEC antes del 1 de julio, el tratado se extenderá automáticamente por otros 16 años.

En caso contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

Trump is now saying "I would rather have (USMCA) terminated" adding that "I would rather not have the agreement, but I might sign it."



Trump could kill CUSMA with six months formal notice, which is what he did with NAFTA.



If current negotiation don't yield a deal, the… pic.twitter.com/zYlRRypqnE — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) June 17, 2026

Trump reconoció que existe la posibilidad de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. “Tal vez no podamos llegar a un acuerdo”, dijo.

México y Canadá han manifestado públicamente su interés en renovar el tratado, mientras Washington ha dado señales de que buscaría cambios en sectores clave, como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense.

Las declaraciones de Trump elevan la presión sobre la revisión del T-MEC, un acuerdo central para el comercio regional y para las cadenas productivas de Norteamérica.

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