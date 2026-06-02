Recolectan cerca de media tonelada de basura en jornada de limpieza en la Reserva de Ría Lagartos

Cerca de media tonelada de residuos sólidos fue recolectada en diversos puntos turísticos y áreas naturales de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, durante una jornada intensiva de limpieza orientada a la conservación ambiental y al mejoramiento de la imagen de estos espacios visitados por miles de paseantes cada año.

Las actividades iniciaron en la zona ubicada bajo el puente de Río Lagartos, donde voluntarios realizaron labores de recolección de basura acumulada en depósitos y áreas abiertas, además del retiro de hojas secas y otros residuos vegetales dispersos en el lugar.

Tras horas de trabajo, el sitio quedó en mejores condiciones para el disfrute de habitantes y visitantes, reduciendo además los riesgos de contaminación en una de las zonas más representativas del puerto.

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Otras zonas que recibieron limpieza

Posteriormente, la jornada se trasladó al área conocida como Cancunito, uno de los principales atractivos turísticos de la costa Oriente, donde se retiraron residuos sólidos acumulados tanto en los contenedores como en la franja de playa, contribuyendo a la protección de este ecosistema costero.

Las labores también se extendieron a lo largo del camino que conduce a Las Coloradas, donde los participantes recolectaron desperdicios abandonados en diversos puntos de la vía y áreas naturales cercanas.

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Todo el material reunido durante la jornada fue trasladado al basurero municipal para su disposición final, evitando que los residuos permanecieran en zonas de importancia ecológica.

Los organizadores destacaron que estas acciones fueron posibles gracias al respaldo de la industria salinera, que facilitó transporte y apoyo logístico para la movilización de los desechos recolectados. Asimismo, reconocieron la participación de guías turísticos, voluntarios y autoridades locales.

Finalmente, hicieron un llamado a turistas, visitantes y habitantes de la región para contribuir al cuidado de estos espacios naturales, depositando la basura en los contenedores instalados o llevándola consigo cuando sea necesario.

Señalaron que la conservación de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos es una responsabilidad compartida y fundamental para preservar uno de los ecosistemas más importantes y emblemáticos del litoral yucateco.