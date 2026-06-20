Giorgia Meloni envió nuevo mensaje a Trump tras críticas por su popularidad y tensión diplomática entre Italia y EU

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, respondió este sábado a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la líder italiana atraviesa una caída en su popularidad y que, durante la reciente Cumbre del G7 en Francia, habría solicitado una fotografía con él, versión que fue negada por la mandataria.

A través de una publicación en Instagram en inglés, Meloni calificó los señalamientos como “absurdos” y aseguró que su popularidad no depende de su relación con líderes internacionales, sino de su desempeño en la defensa del interés nacional de Italia.

“Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”, escribió la primera ministra, quien también defendió la soberanía italiana en materia de acuerdos militares con Estados Unidos.

Defensa de la soberanía italiana y respuesta directa a Trump

Meloni subrayó que las bases militares estadounidenses en territorio italiano operan bajo acuerdos previamente establecidos que, afirmó, han sido respetados por su gobierno y no serán modificados de manera unilateral.

En un segundo mensaje, esta vez en italiano, la mandataria señaló que no continuará alimentando la controversia, al considerar que afecta la “unidad de Occidente” y que no contribuye a la cooperación entre aliados.

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Trump intensifica críticas en redes sociales

Por su parte, Donald Trump reiteró en su red social Truth Social sus cuestionamientos hacia la mandataria italiana, señalando desacuerdos en temas de política exterior, como el manejo de la postura hacia Irán y el uso de instalaciones militares.

El presidente estadounidense también criticó decisiones logísticas relacionadas con operaciones militares en Europa y el papel de Italia dentro de la OTAN, lo que elevó el tono de la discusión entre ambos líderes.

Impacto diplomático y cancelación de agenda

La tensión derivada de estos intercambios tuvo repercusiones inmediatas, incluyendo la cancelación de un viaje oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, a Miami, donde tenía previsto participar en un foro empresarial y científico.

Hasta el momento, ambos gobiernos no han emitido un comunicado conjunto sobre la polémica.

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