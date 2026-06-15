Zarina antidrogas de Trump apunta contra políticos mexicanos ligados al narco; destaca cooperación con Sheinbaum

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, afirmó que el gobierno de Donald Trump busca desmantelar estructuras criminales en México, incluidas aquellas que, según dijo, operan con apoyo de funcionarios o políticos vinculados con cárteles.

Las declaraciones de la funcionaria, considerada la zar antidrogas de Trump, fueron realizadas durante una entrevista con el programa “American Thought Leaders” y retomadas por medios mexicanos y estadounidenses.

Carter señaló que la administración estadounidense busca ir contra integrantes de grupos criminales, pero también contra actores políticos que presuntamente colaboran con organizaciones del crimen organizado.

Aunque no mencionó nombres específicos, medios como “Proceso” interpretaron que sus dichos podrían aludir a funcionarios señalados en investigaciones o reportes relacionados con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué dijo Sara Carter sobre los cárteles en México?

Sara Carter sostuvo que Estados Unidos pretende desarticular redes criminales mexicanas desde distintos frentes, incluyendo a quienes, de acuerdo con su versión, habrían protegido o facilitado operaciones de grupos delictivos desde espacios de poder.

La funcionaria señaló que la estrategia estadounidense apunta a obtener órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con estas estructuras. Sus declaraciones se dan en un contexto de presión creciente de Washington contra organizaciones como el Cártel de Sinaloa y sus facciones.

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Medios mexicanos reportaron que Carter se refirió a grupos como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, además de señalar la existencia de redes de protección en torno a dichas organizaciones.

¿Qué dijo sobre la cooperación entre México y Estados Unidos?

A pesar de sus señalamientos, Carter también destacó la cooperación entre el gobierno de Donald Trump y la administración de Claudia Sheinbaum en materia de combate al crimen organizado.

De acuerdo con medios como “El País” y “Heraldo USA”, la funcionaria afirmó que Estados Unidos no había visto antes un nivel de colaboración similar con México.

La declaración ocurre mientras ambos gobiernos mantienen una relación compleja en temas de seguridad: por un lado, Washington ha agradecido la cooperación mexicana en detenciones y acciones contra actores criminales; por otro, ha criticado presuntas redes de protección política e incluso ha planteado posturas más duras contra los cárteles.

“You can’t experiment anymore.”



President Trump’s Drug Czar, Sara Carter, says Americans need to realize the drug environment has changed.



One mistake can now cost you your life, and drug dealers don’t care if their customers die.



“I'm meeting with a family… their son went to… pic.twitter.com/Jr2wu9JMOv — Jan Jekielek (@JanJekielek) June 13, 2026

¿Por qué generan tensión estas declaraciones?

Los dichos de Carter se suman al intercambio entre México y Estados Unidos sobre la mejor forma de enfrentar a los grupos criminales. Mientras Washington ha endurecido su discurso contra los cárteles, el gobierno mexicano ha insistido en la cooperación con respeto a la soberanía nacional.

La administración de Sheinbaum ha mantenido que cualquier acción conjunta debe realizarse dentro de los acuerdos institucionales y sin intervención unilateral en territorio mexicano.

En ese contexto, las declaraciones de la funcionaria estadounidense colocan nuevamente el tema de seguridad bilateral en el centro del debate, especialmente por los señalamientos hacia posibles vínculos entre crimen organizado y actores políticos en México.

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