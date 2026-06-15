Presidenta del BCE celebra posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero pide cautela por Ormuz y uranio

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, celebró el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán, aunque pidió mantener cautela hasta que la noticia quede respaldada por los hechos de los próximos días y por la firma formal del entendimiento prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

En una entrevista con la emisora pública Radiofrance Culture, Lagarde señaló que, si el anuncio se confirma y conduce a un acuerdo real, solo puede recibirse como una buena noticia.

Sin embargo, advirtió que todavía existen aspectos pendientes, especialmente en torno a la reapertura del Estrecho de Ormuz y al debate sobre el enriquecimiento de uranio.

La postura de la presidenta del BCE ocurre después de que se anunciara un acuerdo entre Washington y Teherán para avanzar hacia la desescalada del conflicto, en un contexto de tensión militar y económica que ha afectado los mercados energéticos.

¿Qué dijo Christine Lagarde sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Lagarde afirmó que, si el anuncio se confirma con los eventos de los próximos días y la firma del acuerdo de entendimiento, será motivo de alivio para la comunidad internacional.

No obstante, insistió en que aún no puede darse por cerrado el episodio, debido a que en el pasado ya hubo expectativas de acuerdos que terminaron frustradas.

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La presidenta del BCE sostuvo que esta vez el proceso parece tener mayores posibilidades de concretarse, pero dejó claro que “la historia no ha terminado” y que deben resolverse temas sensibles antes de hablar de una paz definitiva.

¿Por qué preocupa el estrecho de Ormuz?

Uno de los puntos centrales para Lagarde es la reapertura y el desminado del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula un volumen relevante de petróleo y gas.

La funcionaria recordó que el cierre de ese paso marítimo provocó un incremento fuerte en los costos de materias primas y generó inestabilidad en los mercados internacionales.

Por ello, consideró indispensable que cualquier acuerdo incluya garantías claras para restablecer el tránsito seguro en la zona y reducir la presión sobre los precios energéticos.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou que os altos preços da energia estão começando a se propagar para outras partes da economia. https://t.co/Ex9jrIUob1 — Bloomberg Línea Brasil (@BloombergLineaB) June 15, 2026

¿Qué puntos siguen pendientes en el acuerdo?

Lagarde señaló que el enriquecimiento de uranio sigue siendo un tema abierto dentro de las negociaciones. De acuerdo con la presidenta del BCE, este asunto formó parte de los objetivos centrales del conflicto y todavía debe ser discutido por las partes involucradas.

También relacionó su cautela con el calendario político y diplomático. Dijo que no es un dato menor que el anuncio se haya realizado en coincidencia con el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump y en vísperas de la cumbre del G7 en Évian, Francia.

Aun así, Lagarde matizó que, si lo acordado realmente conduce a la paz, el momento elegido para el anuncio pasaría a segundo plano. Para la presidenta del BCE, lo importante será que el pacto se traduzca en estabilidad, reapertura de rutas energéticas y reducción de riesgos económicos.

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