EU reporta avances con Irán: JD Vance asegura que el estrecho de Ormuz sigue abierto y destaca acuerdo nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que las conversaciones entre Washington y Teherán registraron avances significativos durante la más reciente ronda de negociaciones celebrada en Suiza, un proceso que busca reducir las tensiones en Medio Oriente y avanzar hacia un acuerdo de largo plazo sobre el programa nuclear iraní.

Desde la localidad de Bürgenstock, Vance afirmó que las partes lograron establecer una base sólida para continuar las negociaciones y destacó que uno de los resultados más relevantes es el compromiso de mantener abierto el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Las declaraciones ocurren en medio de los esfuerzos diplomáticos impulsados por países mediadores para consolidar un mecanismo que permita avanzar hacia un acuerdo definitivo en los próximos meses.

¿Qué dijo JD Vance sobre las negociaciones con Irán?

El vicepresidente estadounidense calificó como positivos los resultados obtenidos durante los encuentros diplomáticos celebrados el fin de semana.

Según explicó, las conversaciones permitieron sentar las bases para una futura hoja de ruta que contemple medidas de seguridad regional y mecanismos de comunicación destinados a evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Noticia Destacada JD Vance viaja a Suiza para negociar con Irán alto al fuego y acuerdo nuclear en medio de tensión en Medio Oriente

Vance señaló que uno de los objetivos es establecer canales que permitan responder de manera coordinada ante posibles incidentes que involucren a Irán, Israel o grupos armados aliados de Teherán en la región.

Estados Unidos destaca apertura del estrecho de Ormuz

Otro de los puntos subrayados por el funcionario estadounidense fue la continuidad de las operaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Vance afirmó que el tránsito de petróleo y gas natural por esta vía estratégica continúa desarrollándose con normalidad, lo que ha contribuido a reducir la presión sobre los mercados energéticos internacionales.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que conecta el Golfo Pérsico con mercados energéticos de Asia, Europa y otras regiones.

Irán permitiría nuevamente inspecciones del OIEA

Entre los avances mencionados por Washington también figura la posibilidad de que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) regresen a territorio iraní.

De acuerdo con Vance, Teherán habría aceptado facilitar nuevamente el acceso de especialistas internacionales para supervisar aspectos relacionados con su programa nuclear.

La medida representaría un paso importante para reconstruir la confianza entre las partes después de años de tensiones y restricciones al trabajo de los organismos de supervisión.

BREAKING: VP Vance announces major progress made by the United States and its negotiating team while finalizing a deal with Iran:



“Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do… the Iranians have agreed to invite IAEA… pic.twitter.com/ExpYCS2KK2 — Fox News (@FoxNews) June 22, 2026

Continúan las conversaciones entre Washington y Teherán

Mientras la delegación iraní regresó a Teherán tras concluir la ronda de negociaciones en Suiza, los equipos técnicos de ambos países continuarán trabajando durante los próximos días en los mecanismos necesarios para implementar los acuerdos preliminares.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, marcado por conflictos regionales, tensiones entre Irán e Israel y preocupaciones internacionales sobre el desarrollo nuclear iraní.

Por ahora, Estados Unidos considera que los avances obtenidos representan una oportunidad para fortalecer la estabilidad regional y abrir la puerta a un acuerdo más amplio que permita reducir riesgos de confrontación en Medio Oriente.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO