Muere Alan Greenspan a los 100 años, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Alan Greenspan, uno de los presidentes más influyentes en la historia de la Reserva Federal de Estados Unidos, murió este lunes a los 100 años, informó su esposa, la periodista Andrea Mitchell.

Greenspan falleció en su domicilio por complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. Su muerte marca el cierre de una etapa para una figura que dirigió el banco central estadounidense durante casi dos décadas y que tuvo un papel clave en momentos decisivos para la economía global.

El economista encabezó la Reserva Federal entre agosto de 1987 y enero de 2006, periodo en el que enfrentó episodios como el desplome bursátil del “Lunes Negro”, la recesión de principios de los noventa, la crisis financiera asiática, el estallido de la burbuja puntocom y los efectos económicos de los atentados del 11 de septiembre.

¿Quién fue Alan Greenspan?

Alan Greenspan nació en Nueva York en 1926 y antes de dedicarse por completo a la economía tuvo una etapa como músico de jazz. Estudió clarinete en la Escuela Juilliard y tocó saxofón en una banda de swing antes de orientar su carrera hacia el análisis económico.

Su influencia creció en Washington tras presidir el Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno de Gerald Ford y dirigir su propia firma de consultoría. En 1987 fue nombrado presidente de la Reserva Federal por Ronald Reagan y después fue ratificado por gobiernos republicanos y demócratas.

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El legado de Greenspan en la economía de Estados Unidos

Durante su gestión, Estados Unidos vivió una de las expansiones económicas más largas de su historia, entre 1991 y 2001. Su defensa de una política monetaria flexible y su confianza en el aumento de la productividad tecnológica consolidaron su imagen como una figura central en los mercados.

Sin embargo, su legado también fue cuestionado tras la crisis financiera de 2007-2009. Diversos analistas lo señalaron por haber favorecido condiciones de baja regulación y tasas que, según sus críticos, contribuyeron a la formación de burbujas financieras.

De figura admirada a personaje controvertido

Aunque durante años fue llamado “maestro” de la política monetaria, la crisis inmobiliaria cambió la lectura sobre su trayectoria. Greenspan reconoció en 2008 que se equivocó al confiar en que las instituciones financieras protegerían por sí mismas sus propios intereses.

Federal Reserve notes with deep sadness the passing of Alan Greenspan: https://t.co/wl4Hc95Ogj



Photos of Chairman Greenspan: https://t.co/0prdUvhVaf — Federal Reserve (@federalreserve) June 22, 2026

Pese a las críticas, la Reserva Federal destacó su disciplina analítica y su contribución a la credibilidad de la institución. Con su muerte, Estados Unidos despide a una figura clave para entender la economía contemporánea y los debates sobre regulación, inflación y poder financiero.

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