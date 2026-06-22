Guardia Nacional inaugura nuevo batallón cerca del Aeropuerto de Tulum con capacidad para 705 elementos

La Guardia Nacional inauguró las instalaciones del Tercer Batallón de Seguridad en Instalaciones Aeroportuarias, un complejo ubicado a escasos minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, con capacidad para alojar a 705 elementos encargados de reforzar las labores de seguridad aeroportuaria y de apoyo a la seguridad pública en la región.

Previo a la ceremonia inaugural, el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Quintana Roo, General Brigadier de Estado Mayor Sergio López Acosta, explicó que la apertura de estas instalaciones forma parte de las actividades conmemorativas por el séptimo aniversario de la corporación, cuya celebración oficial se llevará a cabo el próximo 30 de junio. Señaló que el objetivo principal es brindar mejores condiciones de bienestar, estabilidad y capacitación al personal operativo.

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“Estas instalaciones fueron creadas con la finalidad de darle mayores condiciones de estabilidad, bienestar, adiestramiento y diferentes capacidades al personal de la Guardia Nacional. El objetivo principal es proveer una mejor seguridad a la sociedad”, expresó el mando durante la ceremonia.

El nuevo complejo está integrado por 21 edificios y cuenta con infraestructura destinada tanto al alojamiento como al entrenamiento de los elementos.

Entre sus instalaciones destacan una alberca, dos canchas de fútbol, dos canchas de usos múltiples, áreas de alojamiento, comandancia, galera de tiro, comedor y diversos edificios de servicios que permitirán fortalecer las capacidades operativas de los integrantes de la corporación.

De acuerdo con López Acosta, los elementos asignados a este batallón tendrán como misión principal la seguridad de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Además, recibirán capacitación especializada en tareas relacionadas con la seguridad de la aviación civil y en funciones de seguridad pública, lo que, señaló, contribuirá al fortalecimiento de la seguridad en Tulum, Felipe Carrillo Puerto y municipios cercanos.