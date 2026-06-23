Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento y activa alerta máxima en más de la mitad del país

La intensa ola de calor que afecta a Francia desde el 18 de junio ha dejado hasta el momento 40 personas muertas por ahogamiento, en su mayoría jóvenes, en lo que las autoridades califican como las primeras víctimas directas e indirectas del episodio climático extremo.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió que el país enfrenta una situación crítica derivada de la canícula, con un aumento considerable en la presión sobre los servicios de salud y emergencias.

Hospitales bajo presión y riesgo de incendios

El gobierno ha señalado que uno de los principales desafíos es garantizar la capacidad operativa de los hospitales, debido al incremento de pacientes relacionados con golpes de calor, deshidratación y emergencias asociadas.

Asimismo, las autoridades han activado protocolos de protección civil ante el riesgo de incendios forestales, tormentas severas y posibles crecidas de ríos, escenarios que podrían agravarse si las altas temperaturas persisten.

Lecornu pidió a su gabinete reforzar las medidas de solidaridad con los sectores más vulnerables, especialmente personas mayores o en situación de aislamiento, e insistió en la vigilancia domiciliaria de quienes puedan estar en riesgo.

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Récord histórico de temperatura en Francia

El fenómeno ha alcanzado niveles sin precedentes. Francia registró la madrugada más cálida desde que existen mediciones nacionales en 1947, con una temperatura mínima de 21.6 °C, superando el récord anterior de 2019.

El servicio meteorológico Météo France informó que 54 de los 101 departamentos del país permanecen en alerta roja por calor extremo, mientras otros 35 están en nivel naranja, lo que implica que más del 90 por ciento de la población está expuesta a condiciones consideradas peligrosas.

🔴 58 départements en Vigilance rouge #canicule ce mercredi dès 12h, avec 4 nouveaux départements : Aisne, Somme, Nord et Pas-de-Calais.



⚠️ Jamais autant de départements n'avaient été placés à ce niveau de Vigilance. Prudence également dans les départements en Vigilance orange. pic.twitter.com/BZJrBsrQXG — Météo-France (@meteofrance) June 23, 2026

Temperaturas extremas y pronóstico

Las previsiones indican máximas de hasta 44 °C en Burdeos, 43 °C en Rennes, 41 °C en Toulouse y Limoges, además de 40 °C en ciudades como Lyon o Rouen, y 38 °C en París.

De acuerdo con los pronósticos, esta situación de calor extremo podría prolongarse al menos hasta el jueves, manteniendo en alerta a las autoridades sanitarias y de protección civil ante posibles nuevas víctimas y emergencias.

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