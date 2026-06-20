Ola de calor en Europa provoca alertas en Francia, Alemania e Italia con temperaturas de hasta 41°C

Una intensa ola de calor está afectando a gran parte de Europa, provocando alertas meteorológicas, reuniones de emergencia y afectaciones en la vida cotidiana de millones de personas en países como Francia, Alemania, Italia y Polonia.

En Francia, el gobierno convocó una reunión de crisis ante el pronóstico de temperaturas extremas emitido por Météo France, que advierte que el episodio de calor podría extenderse hasta la próxima semana. Las autoridades señalaron que este fenómeno es comparable con las olas de calor registradas en 2003 y 2019.

Temperaturas cercanas a récord en Francia y Alemania

Los meteorólogos prevén que las temperaturas en territorio francés alcancen entre 39 y 41 grados centígrados en distintas regiones, incluyendo París y Borgoña. El pico del calor se espera para el lunes, con posibilidades de igualar máximos históricos.

En Alemania, las autoridades han emitido alertas por calor en prácticamente todo el país, con registros cercanos a los 38°C. El servicio meteorológico advirtió además que la combinación de altas temperaturas y humedad podría provocar tormentas eléctricas severas.

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Impacto en turismo y vida cotidiana en Italia

En Italia, el calor extremo ha transformado la dinámica urbana y turística, con temperaturas de entre 36 y 37 grados. En Roma, visitantes soportan largas filas bajo el sol en el Coliseo, mientras que algunos buscan refugio en zonas subterráneas o áreas sombreadas.

En ciudades como Bolonia, habitantes y turistas intentan refrescarse en fuentes públicas, evidenciando el impacto directo del clima en la vida diaria.

Medidas de emergencia y efectos económicos

Las autoridades francesas han implementado medidas para reducir el impacto del calor, incluyendo la apertura de parques las 24 horas. Sin embargo, el fenómeno ya ha provocado la cancelación de trenes, el cierre de más de 150 escuelas y la suspensión de eventos culturales y deportivos.

El impacto económico también preocupa. El gobernador del Banco de Francia advirtió que las olas de calor afectan la productividad y el consumo energético, lo que podría tener consecuencias a mediano plazo en el crecimiento económico.

🔴🟠 Un épisode caniculaire étendu, durable et intense, est en cours. Nouvelle hausse des températures attendue à partir de dimanche. Les températures devraient souvent atteindre 38 à 41 °C, localement un peu plus tout au long de la semaine prochaine



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Cambio climático y advertencias científicas

Científicos europeos han reiterado que el cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de las olas de calor, aumentando el riesgo de emergencias sanitarias y alteraciones económicas durante el verano.

En Francia, las autoridades recuerdan que la ola de calor de 2003 dejó cerca de 15 mil muertes, por lo que se mantienen en vigilancia ante posibles riesgos similares en este nuevo episodio extremo.

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