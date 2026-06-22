¡Prepárate para el calor! Quintana Roo alcanzará hasta 34 grados este 23 de junio

Quintana Roo iniciará este martes 23 de junio con un ambiente caluroso y bochornoso en la mayor parte de la entidad, acompañado de cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias aisladas por la humedad en la Península de Yucatán.

Se pronostican chubascos dispersos durante la tarde y noche, especialmente en municipios del centro y sur del estado.

Además, las altas temperaturas seguirán presentes, con máximas que estarán entre los 29 y 34 grados centígrados, mientras que la sensación térmica podría ser mayor debido a los altos niveles de humedad.

Noticia Destacada Onda Tropical 10 llega a Quintana Roo con lluvias fuertes; calor seguirá hasta los 40 grados

Temperaturas en la zona norte y turística

Cancún (Benito Juárez): Máxima 32°C / Mínima 27°C.

Máxima 32°C / Mínima 27°C. Isla Mujeres: Máxima 30°C / Mínima 28°C.

Máxima 30°C / Mínima 28°C. Puerto Morelos: Máxima 32°C / Mínima 27°C.

Máxima 32°C / Mínima 27°C. Playa del Carmen: Máxima 32°C / Mínima 27°C.

Máxima 32°C / Mínima 27°C. Tulum: Máxima 32°C / Mínima 26°C.

Máxima 32°C / Mínima 26°C. Cozumel: Máxima 29°C / Mínima 27°C.

Máxima 29°C / Mínima 27°C. Lázaro Cárdenas: Máxima 33°C / Mínima 25°C.

Temperaturas en la Zona Maya

Felipe Carrillo Puerto: Máxima 33°C / Mínima 24°C.

Máxima 33°C / Mínima 24°C. José María Morelos: Máxima 34°C / Mínima 25°C.

Temperaturas en el sur de Quintana Roo