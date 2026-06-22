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¡Prepárate para el calor! Quintana Roo alcanzará hasta 34 grados este 23 de junio

El calor continuará dominando Quintana Roo este lunes 23 de junio, con temperaturas de hasta 34 grados centígrados, ambiente bochornoso y posibilidad de lluvias aisladas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

22 de jun de 2026

1 min

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Las altas temperaturas y la humedad seguirán presentes este martes en Quintana Roo
Las altas temperaturas y la humedad seguirán presentes este martes en Quintana Roo / Erick Romero

Quintana Roo iniciará este martes 23 de junio con un ambiente caluroso y bochornoso en la mayor parte de la entidad, acompañado de cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias aisladas por la humedad en la Península de Yucatán.

Se pronostican chubascos dispersos durante la tarde y noche, especialmente en municipios del centro y sur del estado.

Además, las altas temperaturas seguirán presentes, con máximas que estarán entre los 29 y 34 grados centígrados, mientras que la sensación térmica podría ser mayor debido a los altos niveles de humedad.

La Comisión Nacional del Agua informó que la Onda Tropical 10 ingresará a territorio nacional por el sur de la Península

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Onda Tropical 10 llega a Quintana Roo con lluvias fuertes; calor seguirá hasta los 40 grados

Temperaturas en la zona norte y turística

  • Cancún (Benito Juárez): Máxima 32°C / Mínima 27°C.
  • Isla Mujeres: Máxima 30°C / Mínima 28°C.
  • Puerto Morelos: Máxima 32°C / Mínima 27°C.
  • Playa del Carmen: Máxima 32°C / Mínima 27°C.
  • Tulum: Máxima 32°C / Mínima 26°C.
  • Cozumel: Máxima 29°C / Mínima 27°C.
  • Lázaro Cárdenas: Máxima 33°C / Mínima 25°C.

Temperaturas en la Zona Maya

  • Felipe Carrillo Puerto: Máxima 33°C / Mínima 24°C.
  • José María Morelos: Máxima 34°C / Mínima 25°C.

Temperaturas en el sur de Quintana Roo

  • Othón P. Blanco (Chetumal): Máxima 32°C / Mínima 28°C.
  • Bacalar: Máxima 32°C / Mínima 26°C.

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