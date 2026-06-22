Clima en Yucatán 23 de junio: Onda Tropical dejaría chubascos este martes

Durante este martes 22 de junio continuarán las temperaturas muy calurosas en Yucatán, aunque debido a la cercanía de una Onda Tropical, se prevén probables chubascos durante el día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que el acercamiento de una Onda Tropical desde el mar Caribe incrementará la probabilidad de chubascos con actividad eléctrica en el oriente y sur de Yucatán.

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Además, se espera probabilidad de lluvias aisladas en el nortecentro, noroeste y noreste de la entidad durante este martes.

El ambiente continuará cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche, y los vientos dominantes del este, tornándose del este-noreste en los litorales de Yucatán, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

Se esperan #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas y caída de #Granizo en estados del norte, occidente y centro de #México. pic.twitter.com/mTGjkEAGz4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 22, 2026

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 26° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 26 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 25 y 35° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.