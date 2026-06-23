Designan a Aldo Cerezo Cázares como titular interino de la Agencia de Transporte de Yucatán

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que Aldo Cerezo Cázares, actual director general de Transporte de la dependencia, asumió de manera interina la titularidad de la institución a partir del 20 de junio, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Agencia de Transporte de Yucatán.

De acuerdo con la normativa vigente, el nombramiento definitivo del titular de la ATY deberá seguir un proceso institucional: el titular del Poder Ejecutivo del Estado enviará al Congreso de Yucatán una terna de aspirantes, y posteriormente el Poder Legislativo realizará el análisis, discusión y votación para definir a la persona que encabezará la Agencia.

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Como parte de la transición operativa, la ATY dio a conocer que el funcionario sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Felipe Saidén Ojeda, en la que se abordaron temas relacionados con la movilidad urbana, la operación del transporte público y la seguridad vial, con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios y fortalecer la coordinación interinstitucional.

¿Quién es Aldo Cerezo Cázares?

Aldo Cerezo Cázares es ingeniero en transporte con más de 15 años de experiencia en planeación, evaluación, implementación y operación de proyectos de movilidad y transporte. A lo largo de su trayectoria ha participado en iniciativas de modernización del transporte público, electromovilidad, digitalización y desarrollo de sistemas de movilidad urbana a nivel nacional e internacional.

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En el ámbito profesional, se ha desempeñado como Gerente de Transporte en E-Mobilitas, consultor para el Banco Mundial y Gerente de Programación, Operación y Control de Metrobús en la Ciudad de México, donde estuvo a cargo de la supervisión operativa del sistema, la puesta en marcha de nuevos corredores y la modernización de centros de control.

Asimismo, ha colaborado con organismos como WRI México, BANOBRAS, PROTRAM, GIZ y Nacional Financiera, en proyectos enfocados en fortalecer la movilidad sustentable y el transporte público en distintas regiones del país.