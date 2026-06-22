Clima en Yucatán: Ondas tropicales causarían el regreso de las lluvias, prevé la Conagua

El estado de Yucatán continuará bajo un ambiente muy caluroso y ventoso durante los próximos días; sin embargo, el ingreso de humedad del mar Caribe y el Golfo de México, junto con el acercamiento de nuevas ondas tropicales, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias dispersas a mitad de semana, de acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

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Aunque este inicio de semana se mantendrán condiciones mayormente secas en algunas zonas, el escenario meteorológico cambiará gradualmente, especialmente a partir del martes.

Y es que se prevé que a partir del martes 23 de junio, el acercamiento de una onda tropical desde el mar Caribe incrementará la inestabilidad atmosférica en la península.

⛈️☔️ Para el inicio de la siguiente semana, se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Veracruz, #Oaxaca y #Chiapas, así como muy fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste del país. Ve el #Pronóstico a 96 horas ⬇️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/xgPiWqbKvx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 21, 2026

En Yucatán se prevén chubascos con actividad eléctrica en el oriente y sur del estado, además de lluvias aisladas en el norte-centro, noroeste y noreste.

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Para el miércoles, la influencia de una nueva onda tropical mantendrá la probabilidad de lluvias en la península. En Yucatán se esperan chubascos en el noreste y oriente del estado, así como lluvias aisladas en el norte, centro-norte y sur.

El ambiente continuará cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste y rachas que podrían superar los 40 km/h en zonas costeras.