Estados Unidos abate en Siria a Ali Husayn al-Ulaywi, alto dirigente del Estado Islámico

Estados Unidos informó que abatió en Siria a Ali Husayn al-Ulaywi, identificado como un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico, durante un ataque aéreo realizado la semana pasada en el noroeste del país.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dio a conocer la operación a través de un comunicado difundido en la red social X, donde señaló que el ataque forma parte de sus acciones permanentes contra remanentes del Estado Islámico y otros grupos considerados una amenaza para ciudadanos estadounidenses dentro y fuera de su territorio.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, la operación busca impedir que integrantes del grupo extremista mantengan capacidad de planeación o ejecución de ataques internacionales.

¿Quién era Ali Husayn al-Ulaywi?

Ali Husayn al-Ulaywi fue identificado por Estados Unidos como un alto integrante del Estado Islámico, organización que llegó a controlar amplias zonas de Siria e Irak durante su etapa de mayor expansión.

Aunque el Centcom no detalló públicamente el cargo específico que ocupaba dentro de la estructura del grupo, lo señaló como parte de los remanentes que aún operan en territorio sirio mediante células dispersas.

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Estados Unidos mantiene operaciones contra el Estado Islámico

El jefe del Centcom, almirante Brad Cooper, afirmó que Estados Unidos y sus aliados mantienen el compromiso de erradicar los restos del Estado Islámico para garantizar su derrota definitiva.

Washington intervino en Siria hace más de una década como parte de una coalición internacional que apoyó a fuerzas locales, principalmente kurdas, en el combate contra el grupo yihadista.

Siria aún enfrenta células del EI

Aunque el Estado Islámico perdió el control territorial que llegó a tener en Siria e Irak, autoridades estadounidenses sostienen que el grupo conserva células durmientes capaces de realizar ataques o reorganizarse.

La presencia militar estadounidense en Siria se ha reducido en los últimos años, pero Washington continúa realizando ataques selectivos y redadas contra integrantes del grupo extremista.

El nuevo operativo confirma que Siria sigue siendo un punto de vigilancia para Estados Unidos en su estrategia de seguridad internacional y lucha contra el terrorismo.

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