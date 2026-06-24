Presidenta Sheinbaum recibirá al rey Felipe VI en Palacio Nacional y hablará sobre pueblos originarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sostendrá una reunión cordial con el rey Felipe VI durante su visita a México y adelantó que uno de los temas centrales será el reconocimiento de los pueblos originarios y su importancia histórica y cultural para el país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro se realizará en Palacio Nacional, luego de que el monarca español viaje a México para asistir al partido del Mundial 2026 entre España y Uruguay en Guadalajara.

Sheinbaum señaló que, al tratarse de un jefe de Estado, consideró pertinente invitarlo a la sede del Ejecutivo federal para conversar sobre distintos asuntos de la relación bilateral.

Sheinbaum hablará con Felipe VI sobre pueblos originarios

La presidenta indicó que buscará explicar al rey Felipe VI lo que representa para México el reconocimiento de los pueblos originarios, tanto por la grandeza de las civilizaciones anteriores a la Conquista como por la presencia actual de comunidades indígenas.

Sheinbaum recordó que la petición de reconocimiento histórico planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue interpretada de manera equivocada por las autoridades españolas de entonces.

Noticia Destacada Sheinbaum confirma reunión con el rey Felipe VI en México: hablarán sobre pueblos originarios y la relación bilateral

La mandataria sostuvo que aquella solicitud no buscaba ofender a España, sino abrir una reflexión conjunta sobre los agravios cometidos durante la Conquista.

México y España buscan abrir nueva comunicación

Sheinbaum reconoció que en los últimos meses hubo señales que contribuyeron a mejorar el ambiente entre ambos países.

Entre ellas mencionó la visita del rey Felipe VI a exposiciones mexicanas en España dedicadas al patrimonio indígena, gesto que, dijo, fue tomado en cuenta por el Gobierno mexicano.

La presidenta consideró que ese acercamiento permite abrir una nueva etapa de comunicación entre México y España, después de varios años de tensiones diplomáticas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que el gobierno de España ha tenido una actitud distinta y abierta respecto a la reivindicación de los pueblos originarios y destacó que el próximo 25 de junio sostendrá una reunión cordial con el rey Felipe VI donde se… pic.twitter.com/hTjkeCd5Ik — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 24, 2026

Reunión también abordará relación bilateral y futbol

Además del tema histórico, Sheinbaum adelantó que conversará con Felipe VI sobre otros asuntos de la relación México-España.

La mandataria incluso comentó que podrían hablar de futbol, debido a la visita del rey al partido mundialista en Guadalajara.

El encuentro marcará un nuevo momento en la relación bilateral, luego de que Felipe VI no fuera invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en 2024, precisamente por el desacuerdo generado por la falta de respuesta española a la carta enviada por López Obrador en 2019.

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