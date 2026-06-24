Francia confirma su primer caso de ébola en un médico que regresó del Congo

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este miércoles el primer caso de ébola diagnosticado en territorio francés, luego de que un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo diera positivo al virus.

El Ministerio de Sanidad informó que se trata del primer caso confirmado de enfermedad por virus del Ébola dentro del país europeo.

Aunque Francia ya había recibido pacientes durante la epidemia registrada en África occidental en 2014, aquellos casos habían sido diagnosticados previamente en el extranjero.

La confirmación activó la vigilancia sanitaria en Francia, debido a que la República Democrática del Congo enfrenta actualmente una epidemia de ébola, enfermedad infecciosa que puede provocar fiebre hemorrágica y presentar una alta letalidad en los casos más graves.

¿Qué se sabe del primer caso de ébola en Francia?

De acuerdo con la información oficial, el paciente es un médico que había viajado recientemente a la República Democrática del Congo, país donde se mantiene un brote activo de la enfermedad.

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Las autoridades francesas no detallaron de inmediato el estado de salud del paciente ni el hospital en el que permanece bajo atención médica, pero confirmaron que el caso fue identificado mediante pruebas sanitarias.

El diagnóstico marca un hecho relevante para el sistema de salud francés, al tratarse de la primera detección de ébola dentro del territorio nacional.

Francia refuerza vigilancia sanitaria tras caso confirmado

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias francesas deberán identificar posibles contactos del paciente y aplicar los protocolos correspondientes para evitar cualquier riesgo de transmisión.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas por la enfermedad, así como por objetos contaminados.

Brote en el Congo mantiene alerta internacional

La República Democrática del Congo ha enfrentado distintos brotes de ébola en las últimas décadas y actualmente registra una nueva epidemia que ha encendido las alertas sanitarias.

El caso detectado en Francia vuelve a colocar bajo atención internacional la necesidad de vigilancia epidemiológica y cooperación sanitaria ante enfermedades infecciosas de alto riesgo.

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