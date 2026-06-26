Aterrador video capta sismo en Venezuela desde un avión que estaba por despegar en Caracas

Un video captado dentro de un avión que estaba por despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas, mostró el momento en que pasajeros sintieron el sismo que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

La aeronave se encontraba en tierra, en espera de iniciar su salida, cuando el movimiento telúrico comenzó a sentirse con fuerza. En las imágenes se observa cómo el avión se mueve de manera repentina, mientras los pasajeros permanecen sentados dentro de la cabina.

El registro llamó la atención en redes sociales porque muestra una escena poco común: un sismo percibido desde el interior de un avión que aún no despegaba.

¿Cómo se vivió el sismo dentro del avión?

De acuerdo con el video, los pasajeros estaban a bordo de la aeronave en el aeropuerto cercano a Caracas cuando el temblor provocó movimientos visibles dentro del avión.

El balanceo generó sorpresa entre quienes esperaban el despegue, pues la sensación fue similar a una turbulencia, aunque el avión permanecía en tierra.

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Hasta el momento no se ha informado si hubo personas lesionadas entre los pasajeros ni daños en la aeronave.

Terremoto sacudió Venezuela el 24 de junio

El sismo del 24 de junio provocó daños en distintas zonas de Venezuela y generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Las autoridades venezolanas mantienen labores de rescate, revisión de infraestructura y atención a familias afectadas.

Video se vuelve viral tras emergencia

La grabación desde el avión se sumó a otros testimonios difundidos en redes sociales sobre la magnitud del movimiento.

Passengers on a plane waiting to depart Simon Bolívar International Airport, near Caracas, got a taste of ground-level turbulence, as they were rocked and jolted in their seats during the devastating earthquakes that hit Venezuela on June 24. pic.twitter.com/1G8d19Ipf0 — KTLA (@KTLA) June 26, 2026

El caso destacó porque ocurrió en uno de los principales puntos de conexión aérea del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y mostró cómo el terremoto también fue perceptible dentro de una aeronave detenida en pista.

En un último reporte de daños, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que la cifra de personas fallecidas por los terremotos del pasado 24 de junio aumentó a 920, mientras que 3 mil 360 personas resultaron heridas o con algún tipo de afectación.

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