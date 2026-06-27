Irán responde a Estados Unidos con ataque cerca del estrecho de Ormuz y aumenta la tensión en Medio Oriente

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a incrementarse este sábado luego de que la Guardia Revolucionaria iraní informara que lanzó un ataque contra posiciones de las fuerzas estadounidenses desplegadas cerca del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva fue una respuesta a los bombardeos efectuados por Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes en la costa sur del país, ocurridos la noche del viernes.

La nueva confrontación se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo definitivo de paz entre ambas naciones y apenas unos días después de la firma de un memorando de entendimiento destinado a reducir las hostilidades y restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán acusa a Estados Unidos de violar el acuerdo

La Guardia Revolucionaria sostuvo que Washington incumplió el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio, el cual contemplaba mecanismos para poner fin al conflicto y avanzar hacia negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

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Según la versión de Teherán, el ataque estadounidense representó una violación de los compromisos asumidos y motivó la respuesta militar de este sábado.

Además, el cuerpo de élite afirmó que, conforme a la cláusula cinco del memorando suscrito en Islamabad, corresponde a Irán la organización y el control del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, por lo que acusó a Estados Unidos de realizar provocaciones en esa zona estratégica.

La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier nueva acción militar estadounidense recibirá una respuesta de mayor alcance.

El conflicto se intensificó tras ataque a un buque mercante

La escalada comenzó el jueves, cuando Irán atacó con un dron de un solo uso al buque mercante M/V Ever Lovely, de bandera de Singapur, mientras navegaba frente a la costa de Omán y abandonaba el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la versión iraní, la embarcación transitaba por una ruta no autorizada, motivo por el cual fue interceptada.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que esa agresión constituyó una violación al alto el fuego pactado entre ambas partes y advirtió que también comprometió la libertad de navegación en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Como represalia, fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones militares iraníes ubicadas en la costa sur del país durante la noche del viernes.

“Según la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) anunció haber atacado "varias posiciones estratégicas del Ejército estadounidense en la región" en respuesta a los ataques estadounidenses de hoy contra las costas iraníes cerca del estrecho de Ormuz.



La IRGC… https://t.co/nf8g3Q0tg4 — Javier Echeverría (@JEcheverriZ) June 27, 2026

Crece la incertidumbre sobre las negociaciones de paz

La nueva cadena de ataques incrementa la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones entre Washington y Teherán, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo permanente que incluya garantías de seguridad regional y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz mantiene una importancia estratégica para el comercio internacional, ya que por esa vía transita una parte significativa del petróleo que abastece a los mercados globales, por lo que cualquier confrontación militar en la zona genera preocupación por sus posibles repercusiones económicas y geopolíticas.

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