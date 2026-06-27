Orgullo LGTBI en Helsinki reúne a 100 mil personas y llena de color la capital de Finlandia

Alrededor de 100 mil personas participaron este sábado en el desfile del Día del Orgullo LGTBI en Helsinki, capital de Finlandia, en una jornada marcada por la bandera arcoíris, actividades públicas y mensajes a favor de la igualdad y los derechos humanos.

La movilización fue convocada bajo el lema “Crece la libertad” y recorrió algunas de las zonas más emblemáticas de la ciudad, desde la Plaza del Senado hasta el parque histórico de Kaivopuisto.

De acuerdo con datos de la Policía de Helsinki citados por medios locales, la marcha reunió a aproximadamente 100 mil asistentes, lo que la colocó entre las celebraciones más concurridas del año en la capital finlandesa.

Helsinki celebra el Orgullo LGTBI con marcha multitudinaria

Las calles de Helsinki se llenaron de colores, música, plumas, prendas festivas y banderas durante el recorrido del Orgullo LGTBI.

La jornada se desarrolló en un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 25 grados, lo que favoreció la presencia de miles de personas en espacios públicos.

Noticia Destacada Kenia Os va a ser coronada como reina en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026

Además del desfile, los organizadores realizaron un festival en el parque Kaivopuisto, donde participaron unas 50 mil personas, según datos citados por la agencia finlandesa STT.

Palacio Presidencial iza bandera del Progreso del Orgullo

Como parte de las actividades, el Palacio Presidencial de Finlandia izó la bandera del Progreso del Orgullo, diseñada por el artista estadounidense Daniel Quasar.

La Presidencia finlandesa señaló que el gesto se realizó en favor de la igualdad, la equidad de género y los derechos humanos.

Esta bandera incorpora los colores tradicionales del arcoíris, además de los tonos de la bandera trans y franjas marrones y negras que representan a comunidades migrantes y racializadas.

Unas 100.000 personas desfilan para celebrar el Día del Orgullo LGTBI en Helsinki.https://t.co/rsv0U03nmA — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 27, 2026

Finlandia refuerza mensaje por derechos humanos

La celebración del Orgullo en Helsinki volvió a colocar en el centro del debate público la defensa de los derechos de las personas LGTBI.

Con una asistencia masiva y respaldo institucional, la capital finlandesa envió un mensaje de reconocimiento a la diversidad sexual y de género, en un contexto internacional donde distintos países mantienen discusiones sobre igualdad, inclusión y no discriminación.

IO