Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX: ruta, horario y cambios por el Fan Fest del Mundial 2026

Miles de personas participarán este sábado 27 de junio en la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, una de las movilizaciones más importantes del año en defensa de los derechos de la diversidad sexual.

La concentración comenzará desde las primeras horas de la mañana en el Ángel de la Independencia y el contingente iniciará su recorrido a las 10:00 horas.

La marcha avanzará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo, con destino a las inmediaciones del Centro Histórico.

¿Cuál será la ruta de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026?

El recorrido iniciará en el Ángel de la Independencia y continuará por Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico.

Posteriormente, los contingentes avanzarán por Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Las autoridades prevén una alta afluencia de asistentes, así como afectaciones viales en la zona centro de la capital.

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Durante la jornada habrá carros alegóricos, servicios comunitarios, actividades de salud y un espectáculo artístico gratuito con duración aproximada de 10 horas.

¿Por qué la marcha no llegará al Zócalo como en otros años?

Este año, por única ocasión, la plancha del Zócalo no recibirá a los contingentes debido a la instalación del Fan Fest del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la medida responde a la logística del torneo y no a una decisión discriminatoria contra la comunidad LGBT+.

Por esa razón, el escenario principal se ubicará sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

Colectivos piden garantizar acceso libre y seguro

Más de 50 organizaciones LGBT+ solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México que la marcha se desarrolle de manera libre, segura y sin obstáculos que modifiquen su recorrido histórico.

Los colectivos expresaron preocupación por la posible instalación de infraestructura que genere cuellos de botella o complique el paso hacia el Centro Histórico.

10:30 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Gta. de la Diana Cazadora y Av. Insurgentes. #AlternativaVial Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/dYwNp2K4Iy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 27, 2026

También pidieron que se garantice el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y que se documente cualquier incidente durante la movilización.

Las organizaciones recordaron que la marcha llega al Zócalo desde 1999 y sostuvieron que el espacio público forma parte de la memoria histórica del movimiento.

Las autoridades recomendaron a automovilistas y peatones tomar previsiones, usar transporte público y mantenerse informados sobre cierres viales durante la jornada.

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