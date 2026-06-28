Suman 512 réplicas por sismo en Venezuela

Venezuela ha registrado más de 512 réplicas tras el devastador doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió al país el pasado miércoles 24 de junio de 2026. Esta intensa actividad geológica mantiene en vilo a la población y complica gravemente las labores de búsqueda.

La cifra oficial de fallecidos ascendió a 1,450 personas. En cuanto a heridos y damnificados se registran 3,150 heridos y un total de 12,721 damnificados.

Hay 774 edificios afectados (89 con colapso total), además de 44 centros comerciales y 38 hospitales con daños estructurales.

Los sismos gemelos ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia en Montalbán, estado Carabobo, afectando severamente a Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua.