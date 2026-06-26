Terremotos en Venezuela dejan 589 muertos y casi 3 mil heridos; se reportan además 214 réplicas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de personas fallecidas por los dos terremotos que sacudieron al país aumentó a 589, mientras que el número de heridos se ubicó en 2 mil 980.

Durante un mensaje transmitido desde el estado Zulia por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez presentó un nuevo balance de daños por los sismos registrados el miércoles 24 de junio, que afectaron principalmente zonas costeras y varias áreas urbanas del país.

La mandataria también confirmó que, desde el inicio de la emergencia, se han registrado 214 réplicas, lo que mantiene en alerta a los equipos de rescate y a la población afectada.

Delcy Rodríguez actualiza cifra de víctimas por terremotos

Rodríguez señaló que los cuerpos de emergencia han logrado rescatar a decenas de personas, aunque no precisó el número exacto de sobrevivientes localizados entre los daños ocasionados por los movimientos telúricos.

El balance oficial reportado por la presidenta interina contrasta con la cifra difundida previamente por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien informó que los heridos ascendían a 4 mil 300 personas.

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Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de daños y el levantamiento de información en las regiones afectadas.

Militarizan La Guaira tras doble sismo

Delcy Rodríguez anunció la militarización del estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos y ubicada junto a Caracas.

La funcionaria explicó que integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron desplegados en la entidad para apoyar las labores de emergencia, distribución de alimentos, suministro de agua, atención médica y coordinación logística.

La Guaira fue declarada zona de desastre, luego de que numerosas viviendas, edificios e instalaciones resultaran dañadas por los sismos.

AUMENTA A 589 EL NÚMERO DE MUERTOS TRAS EL DOBLE TERREMOTO EN VENEZUELA https://t.co/ef3kzLIwkZ pic.twitter.com/7Kxxui7War — RT en Español (@ActualidadRT) June 26, 2026

Cientos duermen en calles por temor a nuevas réplicas

En ciudades como Catia La Mar, una de las más afectadas, cientos de personas han pasado la noche en calles, plazas, jardineras, canchas y campamentos improvisados por temor a nuevos movimientos.

Los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, también provocaron daños en Caracas, donde se reportaron colapsos de edificios y afectaciones en distintas instalaciones.

Las autoridades venezolanas mantienen las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria mientras avanza la evaluación de daños estructurales en las zonas más afectadas.