Licencia General 60 de Venezuela: ¿Qué es y cómo Estados Unidos ayudará tras los devastadores terremotos?

El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela se vio afectada por un fenómeno científico y destructivo muy inusual conocido como "doblete sísmico"; dos terremotos mayores casi simultáneos. Eso generó fuertes afectaciones al país, lo que ha llevado a Estados Unidos a emitir la Licencia General 60 en apoyo al país sudamericano.

Fue el Departamento del Tesoro estadounidense el encargado de dar a conocer que este jueves 25 de junio se otorgó dicha licencia a Venezuela. Esto tiene como fin darle apoyo en las labores de socorro y asistencia humanitaria, el departamento usó sus redes sociales para explicar cómo funciona dicha licencia.

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¿Qué es la Licencia General 60 de Venezuela y para que se usará?

La Licencia General 60 (GL 60) es una medida de emergencia emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dicha medida fue activada de manera inmediata y vencerá a las 12:01 a.m. (hora de verano del Este de EE. UU.) del 23 de octubre de 2026.

Departamento del Tesoro estadounidense otorga la Licencia General 60 a Venezuela. / X: @USTreasury

Su objetivo principal es flexibilizar temporalmente las sanciones económicas contra Venezuela para permitir, agilizar y procesar todas las transacciones financieras y comerciales destinadas a las labores de socorro y asistencia humanitaria, tras el devastador doble terremoto que sacudió al país.

¿Cuáles son los daños en Venezuela por los terremotos y cuántas víctimas hay?

Las ciudades más afectadas por el fuerte doble sismo que golpeó a Venezuela fueron Caracas y La Guaira, el balance oficial de las autoridades de salud confirma una cifra preliminar de 235 personas fallecidas y más de 4 mil 300 heridos; sin embargo, equipos de rescate nacionales e internacionales siguen trabajando para hallar a personas atrapadas.

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En cuanto a la infraestructura, el impacto ha sido severo en el eje centro-norte costero, dejando al menos 250 edificios afectados o destruidos. Entre los daños más críticos destacan el colapso de viviendas en Caracas y La Guaira, fallas estructurales graves que mantienen cerrado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cortes totales de luz y comunicaciones.

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