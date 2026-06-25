Estados Unidos activa ayuda de emergencia para Venezuela tras devastadores terremotos, confirma Donald Trump

La Casa Blanca ha reaccionado con inmediatez ante la catástrofe que atraviesa Venezuela tras los terremotos que sacudiron a la nación sudamericana la tarde del pasado miércoles 24 de junio.

El gobierno de los Estados Unidos formalizó la puesta en marcha de un plan de contingencia y asistencia internacional con el objetivo de intervenir en las labores de salvamento en territorio venezolano, una medida impulsada directamente desde el Poder Ejecutivo tras confirmarse los graves daños materiales y humanos causados por la reciente actividad sísmica en la región del Caribe.

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Donald Trump recurrió a su plataforma digital, Truth Social, para externar la solidaridad de su administración con la población venezolana ante el severo impacto del doblete sísmico de magnitudes 7.5 y 7.2.

Trump calificó las primeras evaluaciones como desfavorables y catastróficas, detallando que ha girado instrucciones precisas a todas las dependencias gubernamentales de su nación para movilizar recursos con la mayor celeridad posible en auxilio de la población afectada.

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De forma complementaria, el secretario de Estado, Marco Rubio, precisó desde una gira oficial en Baréin que entabló comunicación directa con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El jefe de la diplomacia norteamericana puntualizó que brigadas de élite en búsqueda y rescate procedentes de Los Ángeles y del condado de Fairfax, Virginia, ya se encuentran en proceso de despliegue hacia las zonas de desastre, priorizando la localización de sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas en ciudades como Caracas.

Los reportes institucionales de última hora confirman una cifra provisional de 164 víctimas mortales y casi un millar de heridos producto de los movimientos telúricos que impactaron al país con solo 39 segundos de diferencia.

Una vez mitigada la emergencia inicial de rescate, Washington prevé estructurar una segunda etapa de apoyo destinada a la reconstrucción de los sistemas de telecomunicaciones e infraestructura básica.

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