Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba: Banco Central acusa presión de EU

El Banco Central de Cuba (BCC) informó que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla a partir del 6 de junio, luego de que un banco privado extranjero comunicara la interrupción de sus operaciones vinculadas con el exterior.

De acuerdo con la autoridad monetaria cubana, el banco que procesaba las transacciones realizadas en Cuba con tarjetas Visa y Mastercard notificó el fin de su relación con Fincimex S.A., empresa financiera ligada al conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Estados Unidos.

La medida representa un nuevo golpe para la economía cubana, debido a que limita el uso de tarjetas internacionales en operaciones comerciales y turísticas dentro del país.

¿Por qué Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba?

El Banco Central de Cuba atribuyó la decisión a la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el comunicado de la institución, esta disposición forma parte de una estrategia de presión económica contra la isla.

La orden contempla sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales o financieros con el gobierno cubano, especialmente en sectores como energía, finanzas y defensa.

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El BCC aseguró que, tras la decisión del banco procesador, Cuba queda imposibilitada para recibir ingresos derivados de la comercialización de bienes y servicios mediante tarjetas internacionales de amplio uso, como Visa y Mastercard.

¿Qué impacto tendrá el corte de servicios financieros en Cuba?

La suspensión de estas operaciones podría afectar pagos de turistas, compras en comercios y servicios vinculados con tarjetas emitidas fuera de Cuba. También incrementa la presión sobre una economía que ya enfrenta restricciones financieras, energéticas y comerciales.

El Banco Central sostuvo que la medida profundiza el aislamiento financiero de la isla y reduce sus canales de conexión con el exterior.

En meses previos, Washington también aplicó sanciones contra Gaesa y decretó restricciones petroleras que han impactado la actividad económica cubana.

Las tarjetas Visa y Mastercard💳, así como los servicios asociados a estas plataformas de pago, dejarán de operar en Cuba a partir del 6 de junio de 2026, informó el Banco Central de Cuba.



El anuncio llegó tras la suspensión de los servicios del banco extranjero encargado de… pic.twitter.com/Oizp3DP4p4 — Isabel Soto Mayedo (@IsaSotoMayedo) June 3, 2026

Antes de este nuevo episodio, varias empresas extranjeras ya habían reducido o abandonado sus operaciones en Cuba, entre ellas cadenas hoteleras internacionales y compañías de otros sectores estratégicos.

Con la salida de Visa y Mastercard del sistema operativo en la isla, el gobierno cubano enfrenta un nuevo desafío para captar divisas, sostener actividades vinculadas al turismo y mantener servicios que dependen de pagos internacionales.

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