Sheinbaum cuestiona acusación de EU contra Raúl Castro: “¿Qué sentido tiene juzgar algo de hace 30 años?”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la determinación del gobierno de Estados Unidos de proceder legalmente contra el exmandatario cubano Raúl Castro por hechos relacionados con el derribo de avionetas ocurrido en 1996.

Durante sus declaraciones, la mandataria mexicana consideró que resulta cuestionable retomar un caso ocurrido hace tres décadas y planteó dudas sobre las motivaciones detrás de la acusación promovida por autoridades estadounidenses.

“¿Qué sentido tiene que acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, expresó Sheinbaum al referirse a la decisión anunciada recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La presidenta defiende la autodeterminación de los pueblos

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que históricamente Estados Unidos ha mantenido prácticas de intervención política en distintas regiones del mundo, particularmente en América Latina.

En ese contexto, Sheinbaum reiteró la postura diplomática de México basada en los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, los cuales forman parte de la política exterior mexicana.

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La presidenta también aprovechó para criticar intentos de intervención en asuntos internos de otros países latinoamericanos, específicamente en Bolivia.

Sheinbaum respalda legado de Evo Morales en Bolivia

Durante su posicionamiento, Claudia Sheinbaum defendió la gestión del expresidente boliviano Evo Morales, al considerar que encabezó uno de los periodos con mejores resultados sociales y económicos en la historia reciente de ese país.

La mandataria destacó que durante el gobierno de Morales se redujeron los niveles de pobreza y desigualdad, además de fortalecerse el control estatal sobre recursos naturales estratégicos.

Sheinbaum señaló que las acusaciones o intentos de presión externa sobre líderes latinoamericanos deben analizarse bajo el contexto histórico de las relaciones entre Estados Unidos y la región.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reiteró que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos, tras las acusaciones del Gobierno de #EEUU contra los expresidentes de #Cuba, Raúl Castro, y de #Bolivia, Evo Morales. pic.twitter.com/QfrOGkXScF — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 22, 2026

Caso Raúl Castro reaviva tensión diplomática

Las declaraciones de la presidenta mexicana ocurren después de que autoridades estadounidenses presentaran cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas.

El caso ha provocado reacciones en Cuba y distintos sectores políticos de América Latina, donde se han generado críticas hacia la postura de Washington y advertencias sobre posibles implicaciones diplomáticas.

La posición expresada por Claudia Sheinbaum se suma a otras voces que han defendido el principio de no intervención y cuestionado el alcance internacional de decisiones judiciales impulsadas desde Estados Unidos.

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