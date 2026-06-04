Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel y a miembros de la cúpula cubana; aumenta la presión sobre el gobierno de La Habana

El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones financieras dirigidas contra altos funcionarios del Gobierno de Cuba, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, en una decisión que incrementa la presión diplomática y económica sobre la isla.

La medida fue dada a conocer por el Departamento del Tesoro estadounidense, que informó la inclusión de diversos integrantes de la élite política cubana en sus listas de restricciones financieras. Entre los señalados también se encuentran familiares cercanos de figuras históricas del régimen cubano.

Miguel Díaz-Canel figura entre los sancionados

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses, las sanciones alcanzan al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien encabeza el Gobierno de la isla desde 2018 y ocupa además posiciones clave dentro de la estructura política del Partido Comunista de Cuba.

Las restricciones financieras implican limitaciones para realizar operaciones bajo jurisdicción estadounidense y forman parte de las herramientas utilizadas por Washington para presionar a gobiernos considerados adversarios de sus intereses.

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También sancionan a familiares de la dirigencia cubana

Además de Díaz-Canel, las sanciones incluyen a miembros de su familia y a Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro y una de las figuras con mayor influencia en temas de seguridad e inteligencia dentro del aparato estatal cubano.

La decisión refleja la intención de la administración estadounidense de ampliar el alcance de sus medidas más allá de los funcionarios en activo, incorporando a personas cercanas al círculo de poder de la isla.

Persisten las tensiones entre Estados Unidos y Cuba

El anuncio ocurre en un contexto de relaciones complejas entre ambos países, marcadas por diferencias en materia política, derechos humanos y libertades civiles.

Durante los últimos años, Washington ha mantenido diversas sanciones económicas contra La Habana, argumentando preocupaciones relacionadas con la situación interna del país y el actuar de sus autoridades.

🚨 #ALERTA | Sube la tensión: Estados Unidos impuso sanciones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y la familia Castro. pic.twitter.com/0oiNMUH6I0 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 4, 2026

Analistas consideran que estas nuevas medidas podrían incrementar la tensión bilateral y generar una respuesta del Gobierno cubano, que históricamente ha rechazado las sanciones estadounidenses al considerarlas una política de presión e injerencia en sus asuntos internos.

Con este nuevo paquete de restricciones, Estados Unidos reafirma su postura hacia la dirigencia cubana y mantiene el uso de sanciones como uno de sus principales instrumentos de política exterior frente a la isla.

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