Donald Trump publica nuevo video creado con IA y genera polémica; ¿de qué trata?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia en redes sociales tras compartir un video elaborado con inteligencia artificial en su plataforma Truth Social, una publicación que rápidamente se volvió viral por su contenido extravagante y por el tono de exaltación hacia su figura.

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El material muestra una serie de escenas irreales en las que Trump aparece realizando diversas hazañas, entre ellas montar un león, cabalgar un camello en el desierto, lanzarse en paracaídas, plantar una bandera en la Luna y hasta presentar una pizza con su propio rostro como ingrediente principal. El video está acompañado por una canción que repite constantemente elogios hacia el mandatario.

La publicación provocó reacciones encontradas. Mientras simpatizantes la calificaron como una pieza humorística y de entretenimiento, críticos consideraron que el contenido resulta excesivamente propagandístico y cuestionaron que se difundiera en una fecha cercana a la conmemoración del desembarco de Normandía, una de las fechas más importantes de la historia militar estadounidense.

Publicación de Trump hecha con IA divide opiniones en internet

No es la primera vez que Trump utiliza contenido generado con inteligencia artificial para llamar la atención. En meses recientes ha compartido diversas imágenes y videos creados digitalmente que han generado debate sobre el uso de esta tecnología en la comunicación política y su impacto en la percepción pública.

El nuevo video se suma a una creciente tendencia de contenidos políticos elaborados con IA, una herramienta que cada vez tiene mayor presencia en campañas, mensajes gubernamentales y estrategias de comunicación digital en Estados Unidos.