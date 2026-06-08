Donald Trump abandona entrevista en NBC tras discutir con periodista por acusaciones de fraude electoral

Donald Trump volvió a confrontar a una periodista durante una entrevista televisiva, luego de ser cuestionado sobre sus acusaciones de fraude electoral y una propuesta para crear un fondo destinado a compensar a personas investigadas por el Departamento de Justicia.

El episodio ocurrió durante una entrevista con Kristen Welker, conductora del programa “Meet the Press”, de NBC, quien viajó a Wisconsin para conversar con el mandatario tras un encuentro con votantes.

La tensión aumentó cuando Trump defendió su propuesta de crear un fondo de mil 776 millones de dólares contra lo que él llama “politización de la justicia”.

El dinero, según su planteamiento, estaría dirigido a personas que considera perseguidas por apoyar su movimiento, entre ellas participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

¿Por qué Trump terminó la entrevista con Kristen Welker?

La discusión escaló cuando Trump insistió en que hubo fraude electoral en comicios de California, sin presentar pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Welker le señaló que no existen indicios de fraude en esa elección y que la lentitud de un conteo no equivale a irregularidades. La respuesta molestó al republicano, quien elevó el tono contra la periodista y contra NBC.

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Trump acusó al programa y a los medios de comunicación de falta de credibilidad. Después, calificó a Welker de “corrupta o estúpida” y decidió poner fin a la entrevista, mientras se retiraba el micrófono.

La conductora intentó continuar la conversación y le recordó que había viajado a Wisconsin para realizar la entrevista, pero Trump rechazó seguir.

Acusaciones de fraude vuelven al centro del discurso de Trump

Las acusaciones de fraude electoral han sido una constante en el discurso de Trump cuando rechaza resultados que no le favorecen. En 2020 aseguró, sin pruebas concluyentes, que él había ganado la elección presidencial frente a Joe Biden.

Aunque su equipo presentó decenas de demandas, los tribunales no le dieron la razón en sus señalamientos sobre un supuesto fraude generalizado.

🇺🇸 Donald Trump interrumpió abruptamente una entrevista en Wisconsin con la presentadora de NBC, Kristen Welker, después de que esta lo presionara sobre la falta de pruebas que respaldaran sus denuncias de fraude electoral.



“Eres una cadena corrupta y unilateral. Dejémoslo aquí… pic.twitter.com/Nfo2X7vlEN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

En la entrevista con NBC, Trump retomó esa narrativa y acusó a los medios de difundir información falsa. También afirmó que Estados Unidos se comporta como un “país del tercer mundo”, en referencia al sistema electoral y a la cobertura mediática.

El nuevo choque con Kristen Welker se suma a otros episodios en los que Trump ha respondido con insultos o descalificaciones a periodistas, especialmente cuando es cuestionado por reporteras sobre temas legales, electorales o políticos.

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