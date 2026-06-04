Donald Trump firma orden para endurecer controles aduaneros en EU y reforzar la vigilancia sobre importaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva destinada a fortalecer la aplicación de las leyes aduaneras y aumentar la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al país, en una medida que forma parte de su estrategia para reforzar la seguridad económica y comercial estadounidense.

La disposición instruye a diversas agencias federales a intensificar los mecanismos de supervisión en puertos, aduanas y puntos de entrada, con el propósito de detectar y frenar prácticas irregulares vinculadas al comercio internacional, entre ellas el contrabando, la importación de productos falsificados y la evasión de impuestos y aranceles.

Trump ordena reforzar la vigilancia en las aduanas

De acuerdo con la Casa Blanca, la nueva directriz busca cerrar espacios legales y operativos que han sido aprovechados por organizaciones criminales y actores extranjeros para introducir mercancías al mercado estadounidense sin cumplir con las regulaciones vigentes.

La administración federal señaló que algunas redes utilizan esquemas comerciales complejos para evitar el pago de gravámenes o introducir productos considerados de riesgo, situación que, según el gobierno, afecta tanto la recaudación fiscal como la competitividad de las empresas nacionales.

Las autoridades también destacaron que el fortalecimiento de los controles permitirá mejorar la detección de fraude comercial y aumentar la capacidad de respuesta frente a operaciones que vulneren las normas aduaneras.

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Buscan frenar mercancía ilícita y productos falsificados

Uno de los principales objetivos de la orden ejecutiva es impedir la entrada de mercancías ilícitas y artículos falsificados que afectan a diversos sectores productivos en Estados Unidos.

La Casa Blanca argumentó que este tipo de productos generan pérdidas económicas para fabricantes legítimos y representan riesgos para los consumidores, además de beneficiar a organizaciones dedicadas al comercio ilegal.

Por ello, la nueva estrategia contempla una coordinación más estrecha entre las agencias encargadas de la seguridad fronteriza, las autoridades aduaneras y los organismos responsables de la regulación comercial.

Medida se suma a la política comercial de la administración Trump

La decisión forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gobierno estadounidense para endurecer las reglas del comercio exterior y fortalecer los mecanismos de control en las fronteras.

En meses recientes, la administración Trump ha promovido modificaciones a diversos programas de exención aduanera y ha reforzado la supervisión sobre paquetes y envíos internacionales de bajo valor, argumentando que algunos de estos esquemas eran utilizados para evadir impuestos o introducir mercancías sin la debida revisión.

From the border to trade, President Trump is protecting AMERICAN industry.



Today, he signed an Executive Order using advanced technology to strengthen customs enforcement - stopping contraband, illegal goods, & unfair imports.



America First, always. 🇺🇸 pic.twitter.com/Z9m6KWskFq — The White House (@WhiteHouse) June 4, 2026

Casa Blanca defiende una competencia más justa

El gobierno estadounidense aseguró que el fortalecimiento de la aplicación de las normas aduaneras contribuirá a crear condiciones de competencia más equitativas para las empresas nacionales.

Según la Casa Blanca, la medida busca impedir que productores o exportadores extranjeros obtengan ventajas mediante prácticas consideradas desleales, al tiempo que protege empleos y sectores estratégicos de la economía estadounidense.

Con esta nueva orden ejecutiva, la administración de Donald Trump refuerza su política de vigilancia comercial y mantiene el enfoque en la protección de la industria nacional frente a riesgos asociados al comercio internacional.

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