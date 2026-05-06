Alerta sísmica en celulares sorprende a miles en Ciudad del Carmen

En Ciudad del Carmen, miles de personas participaron en el Primer Simulacro Nacional 2026. En punto de las once de la mañana, los ciudadanos se sorprendieron al recibir en sus teléfonos celulares una alerta de emergencia acompañada de sonido, vibración y mensaje de texto como parte de este ejercicio en materia de Protección Civil. Tan solo en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), participaron más de cuatro mil 217 personas entre estudiantes, docentes, personal administrativo y brigadistas, además de visitantes en 17 distintos espacios.

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El mensaje, enviado directamente por el Gobierno de México mediante el sistema de alertamiento masivo Cell Broadcast, apareció en las pantallas con la leyenda: “ESTO ES UN SIMULACRO”, indicando que se trataba de una prueba oficial de protección civil para evaluar la capacidad de respuesta de la población y el funcionamiento del sistema de alertas.

Además de activarse altavoces de la alerta sísmica en diversas entidades, más no en Ciudad del Carmen, la notificación llegó a teléfonos Android e iPhone compatibles, incluso sin necesidad de internet o aplicaciones instaladas, lo que llamó la atención de trabajadores, estudiantes y ciudadanos en espacios públicos y privados, pues muchos brincaron del susto al sonar a todo volumen la alerta sísmica.

El mensaje fue enviado mediante el sistema Cell Broadcast. / Perla Prado Gallegos

La alerta fue emitida alrededor de las 11:00 de la mañana, en el marco de un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero. Autoridades federales señalaron que este tipo de ejercicios buscan fortalecer la cultura de prevención y mejorar los protocolos de reacción ante emergencias reales. En redes sociales, usuarios compartieron fotografías y videos de cómo apareció el mensaje en sus dispositivos móviles, mientras algunos manifestaron sorpresa por la intensidad del sonido emitido por los equipos telefónicos.

En la UNACAR, fueron 17 instalaciones las que se sumaron a la iniciativa en materia de protección civil, logrando retirarse con protocolos cuatro mil 217 personas. También personal de la Policía Municipal y de la Vicefiscalía Regional de Justicia, así como el Hospital General y la Clínica de primer nivel de Pemex, realizaron el protocolo.

Plazas, hospitales y oficinas activaron protocolos de emergencia. / Perla Prado Gallegos

En el caso de edificios particulares, en la Plaza Zentralia, Chedraui, entre muchos otros, las y los trabajadores como clientes también salieron de las instalaciones para cumplir con el objetivo de esta medida que activó alarmas y envío de alertas a dispositivos móviles.

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JGH