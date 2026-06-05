Sismo de magnitud 5.2 sacude Guerrero; epicentro fue al oeste de Ometepec, reporta el SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 5.2 registrado la tarde de este viernes 5 de junio de 2026 en Guerrero.

De acuerdo con el mensaje difundido por el organismo a través de su cuenta oficial de X, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:55 horas y tuvo epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero.

El reporte preliminar detalló que el sismo se ubicó en la latitud 16.62 y longitud -98.67, con una profundidad de 10 kilómetros. Al tratarse de información inicial, la magnitud y otros datos técnicos pueden ajustarse conforme avance el análisis del Servicio Sismológico Nacional.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5.6?

El epicentro preliminar del sismo se localizó al oeste de Ometepec, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Esta zona se encuentra dentro de una región sísmicamente activa del país, donde suelen registrarse movimientos telúricos por la interacción de placas tectónicas.

Hasta el momento, el SSN solo ha difundido la información preliminar del evento, por lo que se espera que las autoridades de Protección Civil puedan emitir reportes adicionales sobre posibles afectaciones en Guerrero u otras entidades donde el movimiento haya sido perceptible.

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¿Qué hacer después de un sismo?

Tras un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar posibles daños en viviendas o edificios y evitar el uso de elevadores hasta confirmar que no existen riesgos.

También se sugiere verificar instalaciones de gas y electricidad, mantenerse alejado de postes, bardas, cables o estructuras dañadas, y seguir únicamente información emitida por fuentes oficiales.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/dpWO4qrvho — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

En caso de emergencia, la población debe comunicarse al 911 y atender las indicaciones de Protección Civil. Si se encuentra en una zona cercana al epicentro, es importante permanecer alerta ante posibles réplicas y revisar rutas de evacuación.

El reporte del SSN sobre el sismo de magnitud 5.6 en Guerrero se mantiene como preliminar, por lo que los datos podrían actualizarse en las próximas horas.

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