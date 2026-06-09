Elecciones en Perú 2026: Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori en un conteo voto a voto

El balotaje presidencial en Perú mantiene al país en una nueva jornada de incertidumbre electoral. Roberto Sánchez conserva una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori, aunque la diferencia sigue siendo tan estrecha que el resultado todavía no puede considerarse definitivo.

De acuerdo con el avance del conteo, Sánchez se mantiene al frente por cerca de 20 mil votos, una distancia mínima en una elección marcada por cambios de liderazgo desde la noche de la votación. La disputa continúa abierta debido al ingreso de actas pendientes, el voto del exterior y la revisión de actas observadas.

¿Cómo va el conteo entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori?

La elección presidencial de Perú se ha convertido en una contienda voto a voto. Al inicio de la noche electoral, los sondeos a boca de urna colocaron a Keiko Fujimori en primer lugar, aunque con una ventaja reducida y dentro del margen de error.

Horas después, el conteo rápido modificó el panorama y ubicó a Roberto Sánchez al frente. Más tarde, los primeros resultados oficiales preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales volvieron a mostrar ventaja para Fujimori durante parte de la noche.

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Con el avance del cómputo y el ingreso de actas del interior del país, Sánchez recuperó el primer lugar y mantiene una diferencia mínima. Sin embargo, el margen sigue expuesto a nuevos cambios conforme se incorporen más votos y se resuelvan las actas en revisión.

¿Por qué el resultado electoral de Perú sigue abierto?

El desenlace depende de varios factores. Uno de los más importantes es el voto de los peruanos en el extranjero, que aún puede modificar la diferencia entre ambos candidatos.

También será clave la resolución de más de mil 500 actas observadas, las cuales deberán ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales y, en última instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones.

Este escenario ha reforzado la percepción de una elección extremadamente cerrada, similar a otros balotajes recientes en Perú, donde las diferencias finales se han definido por márgenes muy reducidos.

PERU, SIN GANADOR AUN

La ventaja es minima con 96% escrutado.



Hay datos oficiales parciales, pero la diferencia entre ambos candidatos es mínima (voto a voto) y aún quedan actas por revisar.El último reporte oficial de la ONPE ( 96% de las actas contabilizadas) muestra los… pic.twitter.com/hJVbMdzPLq — Chiqui Avalos 🇵🇾 (@chiqui_avalos) June 9, 2026

¿Qué pasará con las actas observadas en Perú?

Las actas observadas serán analizadas por las autoridades electorales antes de integrarse al cómputo final. Este proceso puede tomar tiempo, ya que cada caso debe revisarse conforme a los procedimientos establecidos.

Mientras tanto, tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori permanecen en una carrera de resistencia electoral. Cada nuevo paquete de actas puede ajustar la distancia y mantener la tensión política en un país acostumbrado a segundas vueltas definidas por diferencias mínimas.

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