Irán endurece postura ante EU: “No habrá acuerdo sin garantías reales”, advierte Teherán

El gobierno de Irán endureció este domingo su postura frente a las negociaciones con Estados Unidos y advirtió que no aceptará ningún acuerdo relacionado con el fin de la guerra si antes no obtiene garantías tangibles que aseguren los intereses de Teherán.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las autoridades iraníes no confían en las promesas estadounidenses y que únicamente considerarán avanzar en un eventual pacto si existen beneficios verificables para la República Islámica.

Durante una sesión virtual del Legislativo iraní, Qalibaf sostuvo que los avances logrados por Irán en el terreno político y militar deben traducirse ahora en beneficios diplomáticos, jurídicos y económicos.

“Mientras no estemos seguros de que los derechos del pueblo iraní están garantizados, no aprobaremos ningún acuerdo”, declaró el también excomandante de la Guardia Revolucionaria.

Trump asegura que no tiene prisa por firmar un acuerdo

Las declaraciones del gobierno iraní ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no existe presión inmediata para concretar un pacto con Teherán.

En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario estadounidense aseguró que las conversaciones avanzan lentamente y sostuvo que acelerar las negociaciones podría derivar en un acuerdo desfavorable para Washington.

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“Esto va lentamente, lleva tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no consigue un buen trato”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense también reiteró que, en caso de fracasar las negociaciones, su administración podría retomar acciones militares contra Irán, en referencia al conflicto que se intensificó tras la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero.

Teherán exige levantamiento de sanciones y acceso a recursos

Entre las principales demandas de Irán se encuentra el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, así como la liberación de activos financieros iraníes congelados en bancos extranjeros.

El gobierno iraní considera estos puntos como elementos fundamentales para cualquier entendimiento diplomático con Washington.

Además, Teherán mantiene su postura sobre el derecho a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos, incluyendo el enriquecimiento de uranio bajo ciertos límites.

Antes del conflicto militar con Israel y Estados Unidos, autoridades iraníes habían mostrado disposición para negociar restricciones relacionadas con los niveles de enriquecimiento, aunque sin renunciar completamente a esa capacidad tecnológica.

“Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, subrayó el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sin especificar a qué derechos se refería. https://t.co/XVh9JPnkzZ — CANAL 26 (@canal26noticias) May 31, 2026

Persisten tensiones en medio de negociaciones internacionales

Las declaraciones cruzadas reflejan el clima de desconfianza que persiste entre ambas naciones pese a los recientes contactos diplomáticos impulsados por mediadores internacionales.

En las últimas semanas, distintos actores internacionales han buscado promover un acuerdo temporal que permita ampliar la tregua militar y abrir una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní y las sanciones económicas.

Sin embargo, las posiciones públicas de Washington y Teherán muestran que aún existen diferencias importantes sobre las condiciones necesarias para alcanzar un entendimiento definitivo.

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