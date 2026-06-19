Morena se deslinda de Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano acusado por presunto plan contra la Casa Blanca

Morena rechazó cualquier vínculo con Abraham Hermosillo Álvarez, señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en la planeación de un atentado contra la Casa Blanca, y aseguró que no forma parte de sus registros como militante.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido negó las versiones que intentan relacionar al movimiento con el mexicano mencionado en investigaciones estadounidenses sobre un supuesto plan de ataque frustrado contra un evento realizado en la Casa Blanca.

El caso tomó relevancia luego de que autoridades de Estados Unidos identificaran a Hermosillo Álvarez como uno de los presuntos implicados en un complot que, según reportes, contemplaba el uso de drones y francotiradores durante un evento de artes marciales mixtas en la sede presidencial estadounidense.

¿Qué dijo Morena sobre Abraham Hermosillo Álvarez?

Morena informó que, de acuerdo con datos de su Secretaría de Organización y de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, no existe registro de una persona llamada Abraham Hermosillo Álvarez como militante del partido.

El CEN también sostuvo que el nombre no aparece en sus propios padrones ni en los registros del Instituto Nacional Electoral, por lo que rechazó que pueda atribuírsele pertenencia, representación o actuación bajo instrucciones del movimiento.

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El partido argumentó que la posesión de materiales, propaganda o referencias relacionadas con Morena no prueba afiliación política ni vínculo orgánico con la organización.

Morena condena cualquier acto de violencia

En su posicionamiento, Morena afirmó que condena cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos.

El partido aseguró que su actuación política se ha mantenido por la vía pacífica, democrática e institucional, por lo que rechazó cualquier conducta que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la convivencia entre pueblos.

La dirigencia nacional también pidió que la información difundida sobre el caso se mantenga apegada a hechos verificados y no a interpretaciones que, señaló, podrían alimentar la desinformación o la estigmatización.

📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



Morena rechaza que la persona señalada por planear un presunto atentado en Estados Unidos sea militante del Partido



Dicha persona no se encuentra en los registros de militantes de Morena, ni en los padrones del… pic.twitter.com/XJLWjUZNHz — Morena (@PartidoMorenaMx) June 19, 2026

¿De qué acusan a Abraham Hermosillo Álvarez en Estados Unidos?

De acuerdo con reportes basados en información de autoridades estadounidenses, Abraham Hermosillo Álvarez fue señalado dentro de una investigación federal por un presunto plan para atacar un evento realizado en la Casa Blanca. El caso derivó en la detención de varias personas en distintos estados de Estados Unidos.

Morena insistió en que no existe una relación formal entre el partido y el señalado, por lo que consideró falsa cualquier conclusión que pretenda establecer un vínculo político directo.

Con este deslinde, el partido oficialista busca frenar señalamientos en medio de un caso de impacto internacional que involucra a un ciudadano mexicano y a autoridades federales de Estados Unidos.

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