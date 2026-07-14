Videos contradicen versión oficial sobre muerte de migrante colombiano durante operativo de ICE en Maine

La muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un migrante colombiano de 26 años, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, provocó cuestionamientos sobre la actuación de los agentes y la versión ofrecida por el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el joven intentó escapar y que un oficial disparó al considerar que el vehículo representaba un riesgo para los agentes y la población. Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales y testimonios de vecinos muestran momentos previos y posteriores al tiroteo que todavía deben ser analizados por las autoridades.

El caso es investigado por autoridades de Maine y organismos federales, mientras la Embajada de Colombia solicitó información y explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional.

¿Cómo murió el migrante colombiano en Maine?

El incidente ocurrió durante la mañana del lunes 13 de julio, cuando agentes de ICE vigilaban un domicilio relacionado con una persona que tenía una orden definitiva de deportación.

Durán Guerrero salió del lugar en un vehículo y los agentes intentaron detenerlo. Según la explicación federal, el conductor buscó huir y utilizó el automóvil como una posible arma, por lo que uno de los oficiales abrió fuego.

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No obstante, el senador Angus King informó que el colombiano no era la persona buscada inicialmente por ICE, dato que incrementó las dudas sobre el procedimiento. También señaló que los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales.

Videos compartidos en internet muestran vehículos federales bloqueando el automóvil y a varios agentes alrededor de la puerta del conductor. Las grabaciones no permiten determinar por sí solas toda la secuencia, por lo que deberán ser incorporadas a la investigación.

¿Quién era Johan Sebastián Durán Guerrero?

El joven era originario de Bucaramanga, Colombia, y residía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años. Su familia señaló que contaba con permiso de trabajo y realizaba los trámites solicitados por las autoridades migratorias.

Su padre, Omar Durán, explicó que trabajaba por las mañanas en una veterinaria y por las tardes hacía entregas a domicilio. También pidió una investigación que permita aclarar por qué los agentes emplearon fuerza letal.

La muerte de un joven colombiano de 26 años durante un operativo de ICE genera indignación en la comunidad latina en Estados Unidos, que se manifestó por estos operativos.



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Colombia pide explicaciones a Estados Unidos

La Embajada de Colombia lamentó el fallecimiento y aseguró que proporciona asistencia consular a la familia. Asimismo, solicitó al Departamento de Seguridad Nacional información oficial sobre las circunstancias del operativo.

La investigación busca establecer si Durán Guerrero intentó atropellar a los agentes, si existía una amenaza inmediata que justificara los disparos y si se cumplieron los protocolos sobre el uso de fuerza.

El caso ocurrió días después de otro operativo mortal del ICE en Houston, Texas, lo que elevó la presión pública para revisar las tácticas empleadas por las autoridades migratorias estadounidenses.

IO