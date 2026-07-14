México inicia acciones legales en EU por muerte de 17 connacionales bajo custodia y en operativos del ICE

El Gobierno de México inició una serie de acciones legales y diplomáticas en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las medidas comenzaron el lunes 13 de julio, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y buscan esclarecer los fallecimientos, establecer responsabilidades y reforzar la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas detenidas por autoridades migratorias estadounidenses.

La Cancillería señaló que estas gestiones forman parte de una primera etapa de investigación, necesaria antes de presentar las acciones judiciales que correspondan conforme a las leyes de ambos países y al derecho internacional.

¿Qué denuncias presentará México en Estados Unidos?

La SRE informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La documentación será entregada mediante la Embajada de México en Washington.

Al mismo tiempo, la representación diplomática y la red consular comenzaron a presentar denuncias ante las fiscalías estatales con competencia en los lugares donde ocurrieron las muertes.

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El propósito es que las autoridades estadounidenses investiguen posibles conductas delictivas, omisiones o incumplimientos de los protocolos aplicables en centros de detención y operativos migratorios.

México inicia acciones civiles contra centros de detención

El Gobierno mexicano también comenzó a enviar escritos de cese y desistimiento a instalaciones donde murieron connacionales.

El primer documento fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde fallecieron cuatro personas mexicanas. La SRE exige que cesen las prácticas u omisiones que pudieron contribuir a esas muertes, entre ellas la falta de atención médica oportuna y la aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.

Estos escritos constituyen el paso inicial para una eventual demanda civil contra los responsables de operar las instalaciones.

SRE pide intervención de la ONU

El canciller Roberto Velasco envió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para informarle sobre los fallecimientos.

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México solicitó que la oficina de la ONU recabe información de las autoridades estadounidenses, revise si los hechos son compatibles con sus obligaciones internacionales y emita recomendaciones. También pidió que los casos sean remitidos a los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La SRE aseguró que continuará con el acompañamiento consular y jurídico a las familias de las víctimas. Asimismo, afirmó que el Gobierno de México mantendrá una postura firme para proteger a los connacionales y exigir investigaciones completas sobre cada fallecimiento.

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